V dežju in vetru presenetila Francozinja

Francozinja Paula Botet je presenetila konkurenco na biatlonskem svetovnem pokalu v Oberhofu. Tekmovalka, ki je blestela v drugorazrednem pokalu IBU, je na šprintu v prvem letošnjem nastopu v eliti s strelsko ničlo osvojila prvo zmago v svetovnem pokalu.

Prvič sta se v posamični konkurenci na stopničke za zmagovalce uvrstili tudi 21-letna Norvežanka Maren Kirkeeide, letos že peta na domači tekmi v Le Grand Bornandu in Bolgarka Milena Todorova. Oba sta po enkrat zavili v kazenski krog in zaostali 31,1 oz. 33,0 sekunde.

V slovenskem taboru je bila najboljša Lena Repinc, ki je z enim kazenskim krogom pristala na 18. mestu ter ponovila dosežek kariere, saj je enako uvrstitev v uvodu v sezono dosegla v Skandinaviji. »Današnje razmere so bile zelo zahtevne. Bilo je tudi malce igre na srečo z vetrom in jaz sem jo imela. Škoda mi je zadnjega strela stoje, ki sem ga oddala prehitro. Na splošno so vse tekmovalke streljale slabo in je to zadostovalo za odličen rezultat. Jaz sem zadovoljna in komaj čakam sobotno tekmo, ki upam, da bo minila v malo boljših razmerahj,« je po tekmi povedala Lena.

Lena Repinc je bila najvišje uvrščena Slovenka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Anamarija Lampič je vnovič potrdila hitrost v smučini. Enemu kazenskemu krogu po prvem strelskem postanku pa je v stoječem položaju dodala štiri. Zmagovalki Botetovi je Lampič v zadnjem krogu denimo odvzela 23 sekund, večini tekmic pa še mnogo več. Na zadnjih 2,5 km je Lampič prehitela kar 20 tekmovalk in na koncu pristala na 22. mestu.

»Na koncu sem lahko zadovoljna in srečna. Po štirih zgrešenih stoje sem zavila z očmi in si dejala, da bo vse skupaj le borba za sobotno zasledovanje. Na koncu se je še dobro izšlo za 22. mesto. Razmere so bile resnično težke, lilo je kot iz škafa in pihal je močan veter v sunkih. Naredila sem tudi napako, saj bi morala zamenjati palice, ker so bili ročaji tako napiti z vodo, da so bile tudi sveže rokavice, ki sem jih zamenjala pred startom, v trenutku mokre. Tega mi je malce žal, saj sem imela v streljanju stoje zelo trde prste in sem prožila na silo,« pa je tekmo dejala.

Na sobotno zasledovanje se je uvrstila tudi Polona Klemenčič, ki je šprint s štirimi kazenskimi krogi končala na 57. mestu. V petek bo v Oberhofu še moški šprint.