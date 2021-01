Svahnova najboljša v Falunu, Lampičeva odstopila

Švedinja Linn Svahn je zmagala na 10-kilometrski preizkušnji s skupinskim štartom na tekmi za svetovni pokal v Falunu. Slovenska športnica lanskega leta Anamarija Lampič je odstopila.



Za Svahnovo je bila s štirimi desetinkami zaostanka druga Rusinja Julija Stupak, tretje mesto pa je zasedla norveška kraljica tekem na razdalje Therese Johaug (+0,9).



Na štartni listi je bila tudi Anamarija Lampič, vendar tekme ni končala in je v skupnem seštevku pokala pred nedeljskim sprintom z devetega nazadovala na 12. mesto. V hudem mrazu je Lampičeva nastopila prvič po novoletni turneji. Po 18. (2,5 km) in 29. (3,9 km) časih na merjenjih je končala po prvem krogu, saj ni želela tvegati pred sprintom, na katerem bosta v nedeljo tekla še Eva Urevc in Janez Lampič.



Svahnova, najboljša sprinterka minule sezone, očitno postaja vse boljša tudi na razdaljah, kjer je svojo prvo zmago v pokalu slavila na drugi dan letošnjega leta na novoletni turneji v Val Müstairju v Švici, kjer je dan po slavju v sprintu prav tako vse ugnala na 10 km s skupinskim startom v klasični tehniki.



V vlogi favoritinje je bila tokrat Johaugova, ki pa se ji v vzponih ni uspelo priboriti večje prednosti, nekaj sekundno pa so tekmice v spustih takoj ulovile. Tako je skupina prišla v ciljni del skupaj, Svahnova pa je gladko dobila sprint. Johaugova se je morala na koncu potruditi, da je ostala na zmagovalnem odru. Sedma je bila vodilna v pokalu Američanka Jessie Diggins, ki je v petek na drugo mesto potisnila Johaugovo.

Boljšunovu prvo mesto v moški konkurenci

Ruski Aleksander Boljšunov pa je zmagal na 15 km in po petkovem slavju dosegel deseto zmago v sezoni ter še povečal vodstvo v skupnem seštevku pokala. Drugo mesto je zasedel Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ki je zaostal 0,4 sekunde, tretji je bil njegov rojak Paal Golberg.



Boljšunov je dobil obračun z Norvežanoma v ciljnem sprintu, Golberg pa je izgubil drugo mesto po fotofinišu, ko ga je ugnal zvezdnik tega športa Klaebo. Norvežana sta bila tudi na naslednjih dveh mestih, od sedmega do devetega mesta pa so se zvrstili še trije Rusi. V deseterici sta bila tako le še po en Šved in Italijan.



Izidi

moški, 15 km s skupinskim startom, klasično

1. Aleksander Boljšunov (Rus) 35:16,3

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +0,4

3. Paal Golberg (Nor) 0,4

4. Emil Iversen (Nor) 4,0

5. Sjur Roethe (Nor) 4,3

6. Francesco De Fabiani (Ita) 4,9





Svetovni pokal (18):

1. Aleksander Boljšunov (Rus) 1613 točk

2. Ivan Jakimuškin (Rus) 774

3. Maurice Manificat (Fra) 588

4. Andrej Meljničenko (Rus) 586

5. Jevgenij Belov (Rus) 586

5. Debnis Spicov (Rus) 567

...

87. Janez Lampič (Slo) 15





Ženske, 10 km s skupinskim startom, klasično

1. Linn Svahn (Šve) 25:57,1

2. Julija Stupak (Rus) +0,4

3. Therese Johaug (Nor) 0,9

4. Katharina Hening (Nem) 1,1

5. Jana Kirčpičenko (Rus) 1,5

6. Marie Helene Fosseholm (Nor) 7,7



Skupni vrstni red (18):

1. Jessie Diggins (ZDA) 1142 točk

2. Julija Stupak (Rus) 904

3. Rosie Brennan (ZDA) 867

4. Ebba Andersson (Šve) 861

5. Tatjana Sorina (Rus) 780

6. Natalija Neprjajeva (Rus) 727

...

12. Anamarija Lampič (Slo) 478

37. Eva Urevc (Slo) 106

