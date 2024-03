Petrov nekdanji veliki nemški tekmec ima posebno željo zanj

V nadaljevanju preberite:

Če bi bil Peter Prevc, recimo, hokejist in bi v NHL blestel podobno kot zdaj spet v smučarskih skokih, bi navijači onstran Atlantika vsako njegovo tekmo do konca zime pospremili z glasnimi vzkliki: »One more year, one more year!« (Še eno leto!) Slovenski šampion na svoji »poslovilni turneji« skače kot prerojen. Koliko točk je na zadnjih štirih posamičnih tekmah v Oberstdorfu in Lahtiju osvojil v primerjavi z vodilnimi asi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal? Koliko skakalcev je bilo v nedeljskem finalu starejših od 31-letnega »zlatega orla« iz Selške doline? Kako so njegove nastope na Finskem pospremili nekdanji zvezdniki in strokovni komentatorji na tujih televizijskih postajah?