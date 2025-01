Zajc je dobil krila in poletel do prve slovenske zmage

Ko v sezoni smučarskih skokov napoči čas za prve polete, je jasno, da bodo slovenski tekmovalci povsem pri vrhu. Na svoji najljubši napravi v svetovnem pokalu je Timi Zajc z odličnim poletom v drugi seriji, dolgim 233 metrov, slovenskim smučarskim skokom priboril prvo zmago v tej zimi. Uspeh je dopolnil Domen Prevc s tretjim mestom.

Razpoložena slovenska letalca sta že v prvi seriji potrdila dobro formo, Zajc je zaostajal le za vodilnim Johannom Andrejem Forfangom, pred Domna se je uvrstil še vodilni v svetovnem pokalu Daniel Tschofenig. Oba sta svojo nalogo z odliko opravila tudi v finalu.

Najprej je Domen poletel do 231,5 metra in zanesljivo prevzel vodstvo, jasno je bilo, da slovenski skoki slavijo nove stopničke. Ko je Tschofenig zaostal za njim, je dišalo po dveh slovenskih zastavah med prvimi tremi, ko je nato Zajc z nižjega zaletišča poletel do kar 233 metrov in pristal v telemark, je bila zmaga na dosegu roke.

Domen Prevc je v finalu poletel prek 230 metrov. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Forfang se ni predal brez boja, poneslo ga je do kar 235 metrov, a je doskočil v počep in izgubil precej točk zaradi slabših ocen, na koncu je za Zajcem zaostal za 5,1 točke, Domna je prehitel za dobre tri. »Uspel mi je popoln polet z dobrim pristankom, četrtič sem že zmagal tukaj. Upam, da bom na stopničkah tudi jutri, v poletih res uživam,« je bil Zajc vesel po uspehu.

Za Timija je to že četrta zmaga na letalnici v Oberstdorfu, z današnjim uspehom se je izenačil z rekorderjem te skakalnice po številu zmag Stefanom Kraftom, ki je bil tokrat diskvalificiran zaradi neustreznega dresa. Dobro se je odrezal Anže Lanišek, ki je končal na osmem mestu (209,5; 213 m), Lovro Kos (190; 209,5 m) je bil 23.

Jutri (16.00) bo na sporedu še ena posamična tekma.