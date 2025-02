Tudi Saalbach potrdil – turizem je zgodba o uspehu

V nadaljevanju preberite:

Smučarska Avstrija se je veselila svetovnega prvenstva, tuji gostje pa so zdaj navdušeni nad utripom in brezhibno organizacijo. Kako dolgo so se v lokalni turistični skupnosti pripravljali na dogodek? Kako je sicer z nacionalno strukturo turistov v Saalbachu-Hinterglemmu? Koliko znaša investicija v infrastrukturo dogodka? Kaj je ponudila ekipna kombinacijska tekma, kakšne so zdaj želje po prvem razočaranju našega obetavnega smučarja Mihe Oserbana? In zakaj Andreo Massija navdušuje Andreja Slokar?