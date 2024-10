Zmajem se je pridružil izkušeni češki napadalec

Iz ljubljanskega hokejskega kluba so sporočili, da se je moštvu Olimpije pridružil Rudolf Červený. Izkušeni češki napadalec, ki igra na položaju centra, prinaša v ekipo bogate izkušnje iz elitnih evropskih lig – češke extralige, švedske SHL, finske liige-e in KHL.

»Po poškodbi Kala Karbashiana, enega od ključnih igralcev na začetku sezone, smo se v klubu odzvali in sklenili sporazum z Rudolfom. Je vsestranski center, ki lahko po potrebi igra tudi na krilnem položaju. Zelo je močan v dvobojih in odgovoren pri sprejemanju odločitev v igri. Oktobra in novembra nas čaka veliko težkih tekem in po dobrem štartu ničesar ne želimo prepustiti naključju. S Červenyjem smo sklenili dvomesečni dogovor z možnostjo podaljšanja,« je sporočil Anže Ulčar, direktor Olimpije.

V vodstvu kluba so prepričani, da bodo Rudolfova vsestranskost, pregled nad igro in odločnost v dvobojih pomembno vplivali na igro Olimpije v nadaljevanju sezone ICEČL. Červený je sicer svojo profesionalno kariero začel pri HC České Budějovice in nato igral za priznane evropske klube – Slovan Bratislavo, Mountfield HK, Brynäs IF, Pelikans Lahti ter nazadnje Admirals Vladivostok in Barys Astana.