Kerbashian bo odsoten od šest do osem tednov

Kanadski hokejist Kale Kerbashian bo zaradi poškodbe kolena odsoten od šest do osem tednov, so prek spletnih omrežij sporočili iz kluba SŽ Olimpije. Štiriintridesetletni napadalec se je poškodoval na tekmi lige ICELH proti Asiagu, ki so jo Ljubljančani dobili z 2:1.

Kerbashian je v Olimpijo prišel pred začetkom nove sezon iz slovaške ekipe Nova Ves, doslej pa je za Ljubljančane dosegel gol (z njim je odločil tekmo v Celovcu) in dve podaji.

Olimpija, ki je doslej zmagala na vseh štirih tekmah lige ICEHL, bo ta teden dvakrat gostovala, v petek v Innsbrucku, v soboto pa pri Vorarlbergu.