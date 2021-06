Umrl Uroš Peterka

V tragični prometni nesreči je umrl nekdanji smučarski skakalec Uroš Peterka, ki je v celinskem pokalu dvakrat stal na stopničkah. Devetintridesetletni Uroš Peterka, mlajši brat dvakratnega dobitnika velikega kristalnega globusa Primoža Peterke, se je z motorjem smrtno ponesrečil v nedeljo zvečer v Ločici pri Vranskem.



Kot so sporočili iz Generalne policijske uprave, se je nesreča zgodila, ko je 26-letni voznik tovornega vozila vozil iz smeri Ločice pri Vranskem proti Trojanam in je pričel polkrožno obračati vozilo ter pri tem zapeljal na levo stran smernega vozišča, zaradi česar je v tovorno vozilo trčil 39-letni nekdanji član SSK Mengeš.



Voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb umrl med prevozom v bolnišnico. Kot sopotnik na motornem kolesu je bil v nesreči udeležen tudi 10-letni otrok, ki ni bil huje telesno poškodovan, so še zapisali pri policiji. Uroš Peterka nikoli ni nastopil na tekmah svetovnega pokala, je pa dvakrat osvojil stopničke v celinskem pokalu. Kariero je končal leta 2006, naslednjih nekaj let pa je nastopal na veteranskih tekmovanjih.

