Urša prvič na vrhu tudi v svetovnem pokalu, Nika dopolnila njen uspeh

Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj je bil razred zase na današnji posamični preizkušnji za svetovni pokal v Hinzenbachu, potem ko je s 93 in 92 metri v obeh serijah skočila najdlje med vsemi tekmovalkami. Tako je 26-letna šampionka iz Briš pri Polhovem Gradcu tri tedne po osvojitvi naslova olimpijske prvakinje v Zhangjiakouju še prvič okusila slast prvega mesta v svetovnem pokalu.

Uršina krstna zmaga je bilo čista kot solza. Na koncu je imela namreč kar 22 točk naskoka pred drugouvrščeno reprezentančno kolegico Niko Križnar (85 m in 88 m), s tretjim mestom in krstnimi stopničkami pa je presenetila Avstrijka Lisa Eder (81,5 m in 86,5 m). Njena rojakinja Marita Kramer (81,5 m in 81 m), ki vodi v skupni razvrstitvi, se je morala sprijazniti s petim mestom.

Nika Križnar je podvig Urše Bogataj dopolnila z drugim mestom. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Bogatajeva se je z zmago v seštevku za svetovni pokal povzpela na drugo mesto. Za vodilno Kramerjevo zaostaja za 214 točk. Na skupno tretje mesto je zdrsnila Nemka Katharina Althaus, ki zaradi pozitivnega testa na covid-19 ni pripotovala v Zgornjo Avstrijo. Od članice Ilirije, ki je prevzela vodstvo v točkovanju za tako imenovano alpsko krono, jo ločijo le tri točke.

Skupni vrstni v svetovnem pokalu (12/18): 1. Marita Kramer (Avs) 915, 2. Urša Bogataj (Slo) 701, 3. Katharina Althaus (Nem) 698, 4. Nika Križnar (Slo) 641, 5. Ema Klinec (Slo) 575, 14. Špela Rogelj (Slo) 191 19. Nika Prevc (Slo) 153 24. Jerneja Brecl (Slo) 120 42. Maja Vtič (Slo) 20 48. Katra Komar (Slo) 6.

»Zelo sem srečna. Zdaj si želim predvsem uživati v tem, kar počnem. Moja edina želja so dobri skoki, vse drugo bo potem prišlo samo od sebe,« je po premierni zmagi v svetovnem pokalu poudarila Bogatajeva, s katero se je zelo veselila tudi Križnarjeva.

Točke so danes osvojile tudi preostale tri naše skakalke. Špela Rogelj (79 m in 80,5 m), ki je bila najboljša v kvalifikacijah, in Maja Vtič (77,5 m in 80 m) sta druga za drugo pristali na 12. oziroma 13. mestu, Katra Komar (74,5 m in 76 m) pa je zasedla 25. mesto.

Jutri bo v Hinzenbachu še druga posamična tekma, začela pa se bo ob 13.40.