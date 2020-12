V hipu v mreži kot pri Davidu Copperfieldu

Po hudem trku v zaščitno ogrado so jo najprej morali s smučišča odpeljati z akijem. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Navadni smrtniki se v teh dneh veselijo prazničnega ozračja, pa četudi je to zaradi navzočnosti zloveščega virusa povsem drugačno kot ponavadi. Žal pa so številni tudi v bolnišnični oskrbi. In med njimi je tako tudi vrhunska alpska smučarka, svetovna prvakinja iz leta 2017,Pa ne zavoljo okužbe z virusom. Avstrijka jo je namreč na smukaški premieri sezone pred dnevi odnesla z zelo grdo poškodbo ...Vedno je prvi smuk sezone pod posebnim drobnogledom, pri nas je bil ta v Val d'Iseru še posebej opazen med privrženci smučarske reprezentance, saj je bil prvi nastop pred dvakratno svetovno prvakinjo, ki v prejšnji zimi vrnitve po zahtevni operaciji ni uresničila svojih visokih ciljev. Na tej premieri je bila uspešna, 4. mesto ji vliva optimizem za nadaljevanje sezone. Žal pa pri vseh ni bilo tako, s hudim padcem je tekmo predčasno sklenila omenjena avstrijska smučarka.Štajerko, staro 31 let, je namreč po skoku v spodnji polovici proge v zraku preusmerilo k zaščitni ograji, v hitrosti 114 km/h jo je prebila in se ustavila šele v drugi zaščitni ograji. V hipu je bilo navzoče na smučišču strah, kakšna bo usoda te vrhunske športnice, toda prve novice so vsaj potrjevale, da ni smrtne nevarnosti. Ves čas je bila pri zavesti, uvodni temeljit pregled je razkrival hudo poškodbo kolena.Pozneje je stroka potrdila diagnozo strganih kolenskih vezi in nato vsaj treh operativnih posegov. Po prvih dneh na kliniki v Innsbrucku pa so v tem tednu Nicole preselili v Gradec, da bi bila bližje družini. »Letos bom pač božične praznike preživela v bolnišnici,« se je sprijaznila z usodo in kot prav športnica še zdaleč ni vrgla puške v koruzo glede nadaljevanja športne poti. S prihajajočim svetovnim prvenstvom, sredi februarja v Cortini d'Ampezzo, seveda ne more računati, za naslednji cilj pa si je obkrožila olimpijske igre v Pekingu 2022.»Nekoč sem že imela strgane kolenske vezi, nato pa se po okrevanju vrnila k tekmam in osvojila naslov svetovne prvakinje,« se zdaj napaja z optimizmom in se spominja tako prvenstva v St. Moritzu 2017, kjer je zmagala v superveleslalomu. Na smukaški preizkušnji je bila takrat najboljša naša Ilka Štuhec.Zdravniki pa so glede vrnitve Avstrijke k vrhunskemu športu bolj previdni. Poškodba je namreč huda, še dobro, da ne čuti posledic v živčevju in krvnih žilah. »Ne vem, kaj se je zgodilo. V hipu sem se znašla v mreži, kot bi bila v predstavi Davida Copperfielda,« je bila duhovita v pogovoru za avstrijski dnevnik Kronen Zeitung. A najprej se mora pripraviti na drugo od predvidenih treh operacij, nato bo pred njo še dolgo in potrpežljivo okrevanje. Ves čas pa bo sanjala o tem, da bo nastopila na naslednjih olimpijskih igrah ...