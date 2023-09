V novi sezoni alpski smučarji še brez ekipne kombinacijske tekme

V novi sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju v koledarju ne bo nobene preizkušnje v ekipni kombinaciji, je po zasedanju odbora za alpsko smučanje v Zürichu potrdila krovna mednarodna zveza FIS. Namen preložitve teh tekem je pridobiti čas za podrobno analizo pravil in uspešnosti te nove discipline.

Ekipna kombinacijska tekma, v kateri nastopata po en smukač in slalomist za vsako državo, njuni časi pa se seštevajo, bo sicer tudi del programa naslednjih zimskih olimpijskih iger leta 2026. Zamenjala bo dosedanjo klasično tekmo v alpski kombinaciji.

Po prvotnih načrtih bi morali biti v sezoni 2023/24 dve takšni tekmi, za moške v Kitzbühlu in za ženske v Crans Montani. A so ju zdaj črtali, ker želi FIS preučiti pravila tekmovanja in ga morebiti izboljšati, upoštevajoč pravila fair playa. Ob tem so pristojni dodali, da bo ekipna kombinacijska tekma ostala na sporedu velikih tekmovanj tudi v prihodnosti.