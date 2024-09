V okrnjeni konkurenci tudi ognjeni krst mladih Slovenk

Teden dni po Visli, kjer je minulo soboto in nedeljo obe tekmi najvišje poletne ravni v smučarskih skokih dobil Norvežan Marius Lindvik, se bo velika nagrada pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) nadaljevala v Rasnovu, kjer se bodo fantom pridružila tudi dekleta. Konkurenca pa bo še bolj okrnjena, kot je bila nazadnje na Poljskem.

V Romunijo je namreč pripotovalo zgolj 36 skakalk iz enajstih držav, med katerimi pa je zelo močna slovenska ekipa. Ob naši rekorderki Emi Klinec in branilki velikega kristalnega globusa Niki Prevc je glavni trener ženske vrste Jurij Tepeš v Rasnov odpeljal še mladinsko olimpijsko šampionko Tajo Bodlaj, mladinsko svetovno prvakinjo Tino Erzar, Ajdo Košnjek in Jerico Jesenko, ki je minuli konec tedna opozorila nase s prvim in drugim mestom na dvodnevni prireditvi za alpski pokal v Hinterzartnu. Mlada članica SSK Norica Žiri, ki je 18. aprila dopolnila 19 let, bo sicer – tako kot tri leta mlajša Erzarjeva – prestala ognjeni krst v poletni različici svetovnega pokala.

Na moškem štartnem seznamu je 42 skakalcev iz trinajstih držav, med katerimi pa ni Slovencev. Tudi sicer med prijavljenimi udeleženci ni zvenečih imen. Ker je na romunskem prizorišču tako malo tekmovalcev, bodo danes namesto predvidenih kvalifikacij izpeljali le prologa. Ženski se bo na srednji napravi v Rasnovu začel ob 11.30, moški pa ob 16.30.