V Söldnu slovenski kvartet Kranjec, Hadalin, Bucik, Dvornik

V Söldnu je vse pripravljeno za začetek 57. sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za prve točke v sezoni se bodo smučarke in smučarji konec tedna na ledeniku Rettenbach merili v veleslalomu. Na uvodnih tekmi sezone bodo nastopili štirje Slovenci: Žan Kranjec, Štefan Hadalin ter Ana Bucik in Neja Dvornik.

Pri slovenski adut je Kranjec, ki je lansko ledeniško uverturo končal na tretjem mestu. Nato je na olimpijskih igrah posegel po srebru.

»Glavni cilj? Vsako tekmo svetovnega pokala se poskusim maksimalno dobro pripraviti in 'oddirkati'. Cilji so vsaka tekma svetovnega pokala in svetovno prvenstvo,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani dejal Kranjec, ki bo uvodni veleslalom v Söldnu začel v elitni sedmerici na štartu prve vožnje.

»Ni lahka tekma, vem, kaj mi je v preteklosti prinašalo dobre rezultate, moram prikazati najboljše smučanje, ki ga znam,« je o tekmovalnem uvodu še dejal Kranjec, ki je bil v Söldnu dvakrat tretji, prvič leta 2019. »Optimistično grem na tekmo, sproščen sem, ampak tudi čutim, da je tekma blizu,« je še dejal.

Na nedeljski tekmi bo nastopil tudi Hadalin, ki se v svetovni pokal vrača po daljši odsotnosti. Štartal bo v spodnji polovici nastopajočih. Na sobotnem ženskem veleslalomu bosta slovensko vrsto predstavljali veleslalomski rezervistki Ana Bucik in Neja Dvornik, ki sta lansko uverturo v Söldnu končali brez točk. Najboljše tri veleslalomistke Meta Hrovat, Andreja Slokar in Tina Robnik bodo Sölden izpustile zaradi poškodb.

Težave s kolenom preprečile nastop Meti Hrovat

Po koncu sezone je slovensko reprezentanco zajela epidemija poškodb. Na treningu smuka se je aprila na Žlebeh poškodoval smukač Boštjan Kline, septembra je reprezentančni trening na ledeniku Saas Fee prekinila poškodba Robnikove, minuli teden pa je na treningu pri padcu utrpela poškodbo Slokarjeva, ki jo po nedeljski operaciji križnih vezi v kolenu čaka daljše okrevanje.

Za Ajdovko se je sezona po informacijah iz slovenskega tabora končala, še preden se je začela. Slokarjeva je v minuli sezoni navdušila z dvema zmagama, na paralelnem veleslalomu v Lech/Zürsu in na finalnem slalomu v Meribelu, ki bo februarja tudi prizorišče ženskih tekem SP. Tudi trenutno najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat ni stoodstotna in ji težave povzročajo bolečine v kolenu. Gre za posledice poškodbe marca na tekmi v Lenzerheideju.

»Andrejo Slokar so včeraj operirali. Takoj se je začela rehabilitacija, njena vrnitev bo odvisna seveda od poteka zdravljenja, kaj bodo rekli zdravniki in kako se bo odzivalo samo koleno,« je dejal vodja panoge Miha Verdnik. »Meta Hrovat ima vnetje patelarne vezi v kolenu. S trenerjem Denisom Šteharnikom se je odločila, da ne bo šla na štart v Söldnu,« je pojasnil Verdnik.

Pri Tini Robnik po besedah Verdnika rehabilitacija lepo poteka. »Lepo napreduje, sneli so ji mavčno oblogo in ima trenutno opornico, pričakujemo, da bi lahko šla januarja že na sneg,« je dejal Verdnik.