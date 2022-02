Van der Poel zlato kolajno z OI podaril kitajskemu zaporniku

Švedski hitrostni drsalec Nils van der Poel je eno od dveh zlatih kolajn, ki ju je osvojil na minulih olimpijskih igrah v Pekingu, podaril kitajsko-švedskemu zaporniku Guiju Minhaiju. S tem je prek Amnesty International švedski zvezdnik izrazil skrb glede kršenja človekovih pravic na Kitajskem. Van der Poel je danes zlato kolajno, ki jo je s svetovnim rekordom osvojil na 10.000 m, podaril Angeli Gui, hčerki pisatelja Guija Minhaija, ki zaradi domnevnega izdajanja zaupnih informacij v tujini prestaja desetletno zaporno kazen na Kitajskem. »Nisem predstavnik vseh olimpijcev, a medtem ko se mi s kolegi trudimo za popolnost v športu, kitajske oblasti naše sanje zlorabljajo kot politično orožje za legitimacijo svojega režima,« je dejal van der Poel. »Želim si, da bi se na Kitajskem na področju človekovih pravic kaj popravilo in da bi zapornika izpustili,« je še pristavil.

Hčerka zaprtega avtorja je ob prevzemu kolajne na twitterju zapisala, da bi bil oče zagotovo zelo ponosen, če bi ta informacija sploh prišla do njega. Van der Poel je bil po uspešnih nastopih v Pekingu, slavil je na 5000 in 10.000 m, glasen kritik dodelitve iger Kitajski. »Neodgovorno je organizacijo tako velikega tekmovanja zaupati deželi, ki tako jasno krši človekove pravice,« je še dodal 25-letnik.

Gui, ki je nazadnje živel v Hongkongu, je eden od petih avtorjev, ki so leta 2015 izginili, potem ko so izdali knjige s kritično vsebino do kitajskih oblasti. Dve leti kasneje se je pojavil na Kitajskem, kjer je prestajal dveletno zaporno kazen. Po izpustitvi so ga znova aretirali leta 2017 in ga pred dvema letoma obsodili na deset let zaporne kazni. Gui Minhai se je sicer rodil na Kitajskem, leta 1989 pa se je po protestih na trgu nebeškega miru preselil na Švedsko ter prejel tamkajšnje državljanstvo.