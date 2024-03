Vesel, ker sta tudi otroka doživela to čustveno nedeljo

Peter Prevc, najuspešnejši slovenski smučarski skakalec vseh časov, je danes v Planici na zadnji tekmi sezone končal kariero. Ob slovesu so mu pod Poncami pripravili poseben program, ki je tako njega, njegove najbližje in vse navijače v živo in pred televizijskimi ekrani ganil do solz. »Veselim se novega poglavja,« je ob koncu dejal Prevc.

Kot je povedal po tekmi, je pravzaprav vse potekalo v enakem ritmu kot ponavadi, šele pred zadnjim skokom so ga preplavila čustva.

»Do konca tekme je bilo super, v bistvu je bilo vse tako kot ponavadi. Zelo sem hvaležen, da so me pustili, da je ritem tekme potekal tako kot vsakič. Da sem lahko bil v svojem protokolu, svojem ritmu, s svojo ekipo in ne nazadnje, da sem na zadnji tekmi dosegel tudi zelo dober rezultat,« je dejal 31-letni šampion.

Pojasnil je, da je vse teklo po ustaljenih tirnicah, šele na vrhu letalnice bratov Gorišek pred zadnjim skokom pa se je zavedel, da je to pa res njegov zadnji, zadnji skok.

»Priznam, malo me je stiskalo. Ko sem prišel na vrh letalnice s smučkami in pogledal dol, me je prešinilo, da je to pa zdaj res zadnjič. Čutil sem v prsnici oziroma za želodcem, kot da me malo stiska, ampak to so bila samo pozitivna čustva,« je zadnji nastop potrpežljivo opisal skakalni as in dodal, da je vse do takrat pravzaprav lahko odmislil čustva.

Ob slovesu od skakalnic je objel svojo Mino. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Pred poskusno serijo mu je Timi Zajc navrgel, da ima samo še tri skoke do konca kariere. »Ko sem se peljal na vrh letalnice, sem si rekel: 'Pismo, res so samo še trije!' Nekako takrat tega še nisem dojemal kot velik konec nečesa.«

Poznejši spektakel Hvala, Peter, ki so mu ga pripravili v čast, pa je jedrnato opisal: »Čudovito! Kaj naj rečem? Takšen, kot se spodobi.«

Vesel je bil tudi, da sta sinova lahko z njim delila te trenutke: »Za Oskarja ne vem, koliko zares dojema, kaj se je dogajalo. Ludvik pa se mi zdi, da je zelo ponosen name in zelo dobro ve, za kaj gre. Vesel sem, da lahko to z njim delim.«

Kot eden redkih športnikov je ujel tudi pravi trenutek za konec kariere, sanjski vikend v Planici je v petek kronal tudi z zmago v svetovnem pokalu, skupno je sezono kot najboljši Slovenec končal na visokem 5. mestu.

V Planici se je na ta poseben dan zbralo 20.000 navzočih. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Za petkovo slavje, njegovo že 24. posamično zmago v svetovnem pokalu, so mu od srca čestitali tudi tekmeci. »Zelo veliko mi pomeni ta odnos, ker ne bom rekel, da smo taki tekmovalci, da bi skupaj hodili na kosilo, ampak smo čez sezono precej vsi v svojih sobah in vsak zase na skakalnici. Ampak počasi zlezemo tudi en drugemu pod kožo in vesel sem, da so mi vsi čestitali, tudi tisti, ki jim ne gre. Ko ti gre, je precej lažje ostati zbran za svoje naloge. Je pa res odlično, da sem bil od novembra do zdaj na visoki ravni in mi jo je uspelo dvigovati vse do petkovega vrhunca in zmage," je o tem dejal Prevc, ki se zdaj najprej veseli golaža: »Zdaj je čas za golaž, to je to.«

O novem poglavju, ki ga čaka zdaj, pa je zatrdil: "Če sem se nekako bal tega trenutka, ko se bom zazrl v prihodnost, pa ne bom vedel, kaj me čaka, se novega poglavja zdaj zelo veselim."