Peter Prevc dirigiral občinstvu in padel v objem družine

Že od konca včerajšnjega planiškega tekmovalnega sporeda, veselja, da s Timijem Zajcem po padcu ni nič hujšega ter pisanega večernega dogajanja ob sneženju v Kranjski Gori se je začelo odštevanje do današnjega sklepnega dneva sezone v smučarskih skokih.

Po prvih jutranjih novicah s prizorišča v dolini pod Poncami ni bilo vremenskih posebnosti. Pokukali so prvi sončni žarki in tudi na cestah do prizorišča ni kakšnih posebnih zapletov.

Kot ponavadi je na sklepni tekmi sezone veliko gledalcev.

Prireditelji so sporočili, da je bilo vstopnic še dovolj, tako da vabilo na zadnjo tekmo sezone in obenem poslovilno Petra Prevca od izjemne športne poti še vedno veljalo.

Izidi Prva serija: 1. Daniel Huber (Avs) 247 (243,5 m), 2. Aleksander Zniszczol (Pol) 219,8 (237), 3. Domen Prevc (Slo) 218,2 (233), 4. Stefan Kraft (Avs) 216 (230,5), 5. Peter Prevc 213,4 (233,5), 6. Lovro Kos 212,4 (231,5), 25. Anže Lanišek (vsi Slo) 178,2 (199,5).

V uvodni seriji je zablestel Avstrijec Daniel Huber z daljavo 243,5 metra. Domače navijače pa sta v pričakovanju Petrovega nastopa navdušila Domen Prevc (233 m) in Lovro Kos (231,5).

Nato pa je završalo, da je dodobra odmevalo med vršaci skrajnega severozahoda naše dežele. Skočil je namreč osrednji junak dneva, navdušil občinstvo z 233,5 m dolgim skokom, se razveselil v izteku in dirigiral znameniti Avsenikovi melodiji. Peter pa je bil po uvodni seriji po točkah za svojim bratom Domnom. Anže Lanišek je s199,5 metra po prvi seriji 25.

In prav ob skoku slednjega je prvič v drugi seriji oživelo občinstvo. Dosegel je daljavo 208 metrov in si prislužil glasen aplavz za sezono, ki bi bila zagotovo še boljša, če mu je ne bi za nekaj časa prekinila poškodba.

Nato pa so prišli na svoj račun poljski in norveški obiskovalci, saj sta Piotr Žyla in Robert Johansson skočila 240 metrov.

Utirp domačih navijačev pa se je zvišal: na vrsti je bila le še elitna deseterica in med njimi tako trije slovenski aduti.

Zmagal Huber, Domen tik za njim

Najprej je bil v zraku Kos, 6. po 1. seriji. Tokrat je dosegel daljavo 215 metrov. Evforiji pa se je prepustila vsa dolina: na vrhu je zadnjič doslej bil Peter Prevc, eden najuspešnejših športnikov. Poletel je 226 metrov daleč, ob koncu izteka padel v objem družine, staršev, pričakali so ga sotekmovalci in tekmeci, prejel je posebne smuči, ob sodnikov pa simbolično enotno oceno 22.

Po prvi slovesnosti so bili nato na vrhu še štirje skakalci, najprej je vodstvo prevzel Kraft, nato pa je vse navzoče navdušil Domen Prevc in z 238 metri izrinil z vrha avstrijskega asa ter si že takrat priboril stopničke. Zniszczol za njim ni bil tako uspešen, Domen je bil takrat najmanj drugi, na vrhu planiške velikanke je na svoj sklepni nastop sezone čakal le še Huber. Z imenitnim poletom, dolgim 242,5 metra, si je priboril zasluženo zmago, občinstvo pa je bilo seveda navdušeno ob 2. Domnovem mestu ter seveda še zadnji veliki predstavi njegovega starejšega brata Petra, na tej zadnji tekmi na 6. mestu.