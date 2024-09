Veselje v Tivoliju, Olimpija tri v vrsto, v nedeljo prihaja Brunico

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 3. kroga lige ICEHL premagali Asiago z 2:1 (0:1, 1:0, 1:0); dvorana Tivoli, gledalcev 1800; strelci: 0:1 Fram (Gennaro, 5.), 1:1 Pance (28.), 2:1 Ege (Tomaževič, Sabolič, 48.); kazenske minute: Olimpija 2, Asiago 12.

Ljubljanski hokejisti so v novi sezoni regionalnega tekmovanja še neporaženi. Po uvodnem koncu tedna, ko so premagali oba koroška kluba, VSV doma in KAC v gosteh, so danes spet v Tivoliju ugnali še starega znanca Asiago z 2:1.

Olimpija danes ni blestela, je pa igrala dovolj dobro, da je dobila vse tri točke. Uspeh je nekoliko zasenčila le poškodba ene najbolj zvenečih okrepitev, Kale Kerbashian si je v prvi tretjini ob nerodnem padcu poškodoval koleno in ob pomoči zapustil ledeno ploskev, za zdaj pa še ni znano, kako resna je poškodba.

Je pa danes prvič v zelenem dresu zaigral Robert Sabolič, največja domača okrepitev pred novo sezono. Zaradi kazni iz prejšnje sezone je namreč izpustil uvodni tekmi, tokrat pa zaigral v prvem napadu.

V prvem delu si je domača ekipa pripravila nekaj polpriložnosti, zadeli pa so gostje, ko so hiter protinapad in razredčeno obrambo Ljubljančanov izkoristili za gol v šesti minuti. Danes pa zeleno-belim ni stekla niti igra ob številni prednosti, v celotnem dvoboju so imeli šest takšnih priložnosti, vendar se nobena ni končala z zadetkom.

Domače je tako reševal tudi vratar Lukaš Horak, izkazal se je z nekaj lepimi obrambami, saj so imeli gostje tudi več strelov (na koncu 30-22). A so kljub terenski premoči Italijani v drugi tretjini morali po plošček v svojo mrežo, Žiga Pance je izkoristil njihovo napako pred vrati in izgubljen plošček rutinirano spravil v gol Justina Fazia.

Podobna je bila igra tudi v zadnjem delu, Asiago je spet imel nekaj terenske premoči, potem pa je Olimpija iz prve nevarne akcije v tretjini zadela za 2:1. V gneči pred golom je do ploščka prišel spretni Wyatt Ege in zadel.

To pa je bil tudi gol za zmago, saj so domači do konca tekme uspešno nadzorovali dvoboj, sicer zapravili še dva power playa, a Asiago vseeno ni dobil prave priložnosti za izenačenje.

V nedeljo ob 18. uri bo Olimpija gostila še enega italijanskega tekmeca, Brunico, to bo t. i. Oktoberfest v Hali Tivoli, na katerem bodo odraslim podarili brezplačno pivo.

Izidi, 3. krog:

Fehervar – KAC Celovec 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Black Wings Linz – Vienna Capitals 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Olimpija Ljubljana – Asiago 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Graz99ers – VSV Beljak 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)

Bolzano – Pioneers Vorarlberg 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Pustertal – Innsbruck 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)