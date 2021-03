Vlhovi boj s Shiffrinovo, tri Slovenke v prvi petnajsterici

Slovenke napredovale v finalu

Ana Bucik je bila najuspešejša Slovenka na veleslalomu v Jasni. FOTO: Vladimir Simiček/AFP



Meta Hrovat brez štarta zaradi padca

je zmagovalka zadnjega ženskega veleslaloma pred finalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. V Jasni na Slovaškem je v finalu nadoknadila zaostanek s prve proge. Druga je bila Novozelandka, tretja Američankainso tekmo končale v prvi petnajsterici.Slovakinja Vlhova je po prvem nastopu zaostala za Shiffrinovo za 16 stotink sekunde. V finalu pa Američanka kot zadnja na štartu ni bila tako prepričljiva. Izgubila je dvoboj za zmago in z zaostankom 37 stotink sekunde tekmo končala na tretjem mestu. Pred njo se je uvrstila Robinsonova (+0,16), ki je bila sedma po prvi progi, v finalu pa dosegla najboljši rezultat.Italijankasi je že danes s četrtim mestom še pred finalom v Lenzerheide zagotovila mali kristalni globus v seštevku discipline, premiernega v karieri.Na drugi progi so nastopile tri Slovenke. Tina Robnik (+1,79) s 15. in Ana Bucik (+1,87) s 16. izhodiščem. V finale se je uvrstila tudi Andreja Slokar, odkritje letošnje sezone, ki se je s štartno številko 49 zavihtela med najboljšo trideseterico. Ajdovka je za vodilno zaostala za 2,43 sekunde za 20. čas. V finalu se je nadaljeval odličen trend, ko so vse Slovenke izboljšale svoje uvrstitve. Bucikova je bila 12. (+2,32), Robnikova 13. (+2,46), Slokarjeva 15. (+2,76).Po padcu na zelo ledeni ogrevalni progi je preizkušnjo izpustila prva slovenska veleslalomistka. Utrpela je udarec v glavo. Ker je šlo za sum pretresa možganov, so se v slovenski ekipi odločili, da bo izpustila veleslalom. Kljub ničli njena uvrstitev ni ogrožena in je kot deveta veleslalomistka varno v najboljši petindvajseterici letošnje veleslalomske sezone z zagotovljenim nastopom na finalnem veleslalomu 21. marca. Po današnji preizkušnji v Jasni je jasno, da bo na njem nastopila tudi Ana Bucik, ki je na Slovaškem skočila na 19. mesto v veleslalomskem seštevku sezone.Pred finalom sezone svetovnega pokala 2020/21 v Lenzerheide v Švici bosta na sporedu le še dve tekmi. Prihodnji konec tedna bo Åre na Švedskem gostil dva ženska slaloma.