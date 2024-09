Noriaki Kasai se še zdaleč ne šali

Da se Noriaki Kasai ne šali, ko ponavlja, da namerava na najvišji ravni skakati do svojega 60. leta, kaže tudi v letošnjem poletju. Japonski veteran se je minuli konec tedna na dvodnevni prireditvi veliki olimpijski napravi v Hakubi dvakrat zavihtel na zmagovalni oder.

Kasai, ki je 6. junija praznoval že 52. rojstni dan, je obakrat osvojil tretje mesto. Na sobotni tekmi z le eno serijo je s skokom, dolgim 124,5 metra, zaostal le za rojakoma Dajmacujem Takehano in Takujem Takeučijem, ki sta prav tako pristala pri 124,5 metra.

Dan pozneje je Noriaki, ki si v tem športu lasti številne starostne (svetovne) rekorde, poletel 128,5 in 127,5 metra daleč. Boljša od njega sta bila zgolj Tomofumi Naito (126 m in 133,5 m) in Ren Nikaido (122,5 m 128,5 m).

Na ženski preizkušnji je bila obakrat razred zase Juki Ito. V soboto (128,5 m) je za več kot 15 točk ugnala najbližjo zasledovalko Haruko Ivasa (121 m), v nedeljo (127 m in 132 m) pa je skoraj za 50 točk preskočila drugouvrščeno Juko Seto (115,5 m in 118,5 m).