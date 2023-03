Vse boljša Ema Klinec zaostala le za presenečenjem iz Avstrije

Avstrijska smučarska skakalka Chiara Kreuzer (260,1 točke) je presenetljiva zmagovalka uvodne tekme norveške turneje v Oslu. Najboljša Slovenka Ema Klinec (124,1), zmagovalka petkovih kvalifikacij, ki je bila po prvi seriji šesta, je v finalu skočila na drugo mesto. Za zmagovalko je zaostala za 5,5 točke.

Za Emo Klinec, ki se zadnje tedne bori z bolečinami v levem kolenu, so to že 23. stopničke na posamičnih tekmah svetovnega pokala, od tega ima eno zmago, zdaj 13 drugih in devet tretjih mest. Avstrijki, ki je slavila drugo zmago v sezoni ter osmo v karieri, in Slovenki se je na zmagovalnem odru danes pridružila domačinka Anna Odine Ström (253,1 točke).

Katharina Althaus v drugi seriji ni ubranila prednosti

Vodilna po prvi seriji, trikratna svetovna prvakinja iz Planice Nemka Katharina Althaus v drugi seriji ni ubranila prednosti po polovici tekme in je padla na peto mesto. V finalu je nazadovala tudi najboljša skakalka v skupnem seštevku svetovnega pokala Avstrijka Eva Pinkelnig (231,3), s sedmega je zdrsnila na 11. mesto. Kljub temu je ubranila rumeno majico vodilne v boju za veliki kristalni globus in ima 259 točk naskoka pred najbližjo zasledovalko Althaus.

Chiara Kreuzer FOTO: Borut Živulović/Reuters

V finalu sta poleg Eme, ki je v skupni razvrstitvi pokala na četrtem mestu, nastopili le še dve slovenski skakalki. Nika Križnar (233,6) je prvo tekmo na Holmenkollnu končala na desetem mestu, Nika Prevc (227) pa je bila 13. Brez finala sta na uvodni tekmi norveške turneje ostali Katra Komar na 33. in Maja Vtič na 39. mestu. V nedeljo sledi druga tekma turneje surovi zrak s prvo serijo ob 14.15.