Zbogom, Planica, srečni kraj Timija Zajca

Končalo se je 43. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, ki si jo bomo Slovenci najbolj zapomnili po treh kolajnah smučarskih skakalcev, dveh zlatih Timija Zajca, in tudi padcu Petra Prevca, ki je imel srečo v nesreči.

Slovenski smučarski skakalci so na svetovnem prvenstvu v Planici poskrbeli, da se je to za vedno zapisalo v zgodovino z zlatimi črkami. Zajc je postal svetovni prvak na Bloudkovi velikanki, pod prvo ekipno zlato kolajno v zgodovini pa so se podpisali Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos. Temu so dodali še bron na tekmi mešanih ekip.

Na zadnjem SP pred dvema letoma je edino kolajno osvojil Lanišek, ki je bil bronast na srednji napravi. In če je selektor Robert Hrgota po SP v Oberstdorfu dejal, da so njegovi varovanci v Nemčiji po njegovem zapravili dve kolajni - na mešani in ekipni tekmi, jim tokrat ni spodrsnilo. In ne le to, pred domačimi navijači so pozlatili Oberstdorf 2021.

Slab začetek, dober konec

Skakalci so se najprej pomerili na srednji skakalnici, kjer so bili odlični na treningih in v kvalifikacijah. Blestela sta zlasti Lanišek, zmagovalec kvalifikacij, in Zajc, ki je bil tretji. A na tekmi se ni razpletlo po slovenskih željah. Po pravi loteriji z vremenskimi razmerami in odločitvami žirije so bili na koncu domači skakalci močno razočarani. Lanišek in Zajc sta končala na robu deseterice, Lovro Kos je bil 17., Žiga Jelar pa 23.

Slovenci so osvojili ekipno zlato. FOTO: Matej Družnik

»Prva tekma je za nami, rezultatsko se žal ni izšlo po naših željah. Škoda, ker razmere niso bile poštene za vse. Fantom nimam česa očitati, naredili so dobre skoke. Škoda, da se je prva tekma na SP tako razpletla,« je takrat dejal selektor.

Kolajna prinesla veliko olajšanje

Zato pa je tekma mešanih ekip, na kateri sta Lanišek in Zajc skupaj z Niko Križnar in Emo Klinec prišla do bronaste kolajne, v slovenski tabor prinesla veliko olajšanja. Slovenija je osvojila sploh prvo medaljo na mešanih ekipnih tekmah na SP. Na prejšnjih petih je namreč vselej ostala brez odličja.

»Fanta sta po stresni posamični tekmi zdaj osvojila kolajno, led smo razbili. Bili smo celo v igri za zlato kolajno po šestih skokih, na koncu odlično tretje mesto. Super,« je dejal Hrgota.

Šok v ekipi: grd padec Petra Prevca

S selitvijo na veliko skakalnico, Bloudkovo velikanko, je bilo v domači vrsti v izjavah skakalcev čutiti nov elan. Zajc in Lanišek, pa tudi Domen Prevc, so bili na treningu najboljši, vendar je uvodne skoke zaznamoval tudi grd padec kapetana ekipe, Petra Prevca.

Zdravniško osebje je najstarejšemu od bratov Prevc je takoj priskočilo na pomoč in ga odpeljalo v vojaško bolnišnico. Po prvi oskrbi pa ga je helikopter odpeljal v ljubljanski UKC, kjer so ugotovili lažji pretres možganov, kosti pa so ostale cele. Po dnevu na opazovanju so ga odpustili v domačo oskrbo, a domačega prvenstva je bilo za 30-letnega šampiona konec.

Timi Zajc s tekmo kariere skočil na vrh sveta

Da so Slovenci dobro pripravljeni pričakali domače prvenstvo, so potrdili že na posamični tekmi. Zajc je dobre skoke sproščeno prenesel na tekmo in se na veliko veselje večtisočglave množice suvereno zavihtel na svetovni prestol. »To je bila moja tekma kariere,« je po zmagi dejal novopečeni svetovni prvak.

Zajc je postal četrti slovenski svetovni prvak na nordijskih SP. Pred njim je to uspelo le Franciju Petku (leta 1991), Roku Benkoviču (2005) in Emi Klinec (2021).

Timi Zajc, Nika Križnar, Ema Klinec in Anže Lanišek so prejeli bronaste kolajne. FOTO: Matej Družnik

Mladi skakalec je z zlato kolajno na veliki napravi dopolnil zbirko odličij z velikih tekmovanj, med katerimi ima tudi olimpijsko zlato iz Pekinga 2022 s tekme mešanih ekip. Vendar je po tekmi odločno planiško zmago označil za največji uspeh kariere.

Za konec sanjski razplet Planice

Za konec skakalnih nastopov na SP so Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek obiskovalcem pričarali zlato pravljico. Na razburljivi tekmi, na kateri se je za naslov borilo pet reprezentanc, so slavili zmago in pred domačimi navijači osvojili prvi ekipni naslov za Slovenijo v zgodovini ter še tretjo kolajno tega SP.

Pritisk je bil velik, Slovenci pa so iz skoka v skok na krilih navijačev pod Bloudkovo velikanko stopnjevali nastope in na koncu odbili vse napade za zgodovinsko zmago.

»Noro! Fenomenalno! Zgodovinsko!« so po slavju besede kar vrele iz Laniška: »Res izjemno, kaj nam je uspelo. Ne vem, če bomo fantje skakali še tako dolgo, da bi lahko spet doživeli svetovno prvenstvo v Sloveniji. Počaščen sem in ponosen, da sem lahko del te ekipe. To je bila fenomenalna predstava celotnega moštva.«

Pogorelčnik: Fantje za v anale, ženski del ekipe ni dosegel ciljev

Vodja panoge Gorazd Pogorelčnik je po sanjskem razpletu planiškega prvenstva dejal, da morajo biti z dvema zlatima in eno bronasto kolajno zelo zadovoljni. »Ne bi rekel, da so le fantje rešili prvenstvo, ker smo že v prvem tednu SP osvojili eno medaljo, ki je bila plod moškega in ženskega dela ekipe. Je pa dejstvo, da je to, kar se je zgodilo zadnja dva dni, nekaj, kar smo si vsi lahko samo želeli,« je razmišljal.

»Če bi nam kdo pred prvenstvom ponudil dve zlati in eno bronasto kolajno, bi seveda ponudbo z največjim veseljem sprejeli,« je zatrdil vodja panoge in se ozrl k primerjavi s prejšnjim SP 2021 v Oberstdorfu. Tam so Slovenci osvojili štiri kolajne. Skakalke so osvojile tri, Ema Klinec zlato na srednji napravi, ekipno srebrno in Nika Križnar bronasto na veliki, skakalci pa z bronom Laniška na srednji skakalnici eno.

»V Oberstdorfu je bil izredno uspešen prvi teden in malo manj drugi, tukaj v Planici na domačem prvenstvu pa je bil mogoče malo manj uspešen prvi teden, ki so ga fantje nadgradili drugi teden.«

Peter Prevc je doživel hud padec. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Za ženski del ekipe, od katerega so pred SP pričakovali več, je priznal vodja panoge, je Planico zapustil brez posamične kolajne. Pogorelčnik je kot objektivne razloge za neuspeh navedel poškodbo Urše Bogataj in sploh zdravstveno stanje v ekipi, ki ni bilo optimalno. A dejstvo je, je dodal, da imajo slovenske skakalke težave z novimi dresi.

»Zagotovo so bile težave z zdravjem v ekipi eden od razlogov, zakaj ženski del ekipe na SP ni dosegel zastavljenih ciljev. Poletna sezona je izredno dobro tekla, morda bi kot razlog za neuspeh izpostavil nove drese, ki za naš način skakanja in za našo tehniko niso optimalni. In to bo nedvomno treba popraviti.«