Komaj 105 pozitivnih od preko 100.000 testov

Anže Lanišek si bo najboljšo sezono v smučarskih skokih zapomnil tudi po številnih testiranjih. FOTO: Christof Stache/AFP

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je v minuli zimi 2020/21 v vseh panogah in mednarodnih tekmovanjih najvišje kakovostne ravni izpeljala 103.600 testov na novi koronavirus. Od tega so odkrili zgolj 105 pozitivnih primerov, okuženih z virusom covida-19, kažejo podatki, ki jih je objavila mednarodna zveza.Mednarodna federacija, pod okriljem katere so vsa tekmovanja v svetovnih pokalih v zimskih športih, je septembra lani uvedla posebno aplikacijo, Fisov potni list.Aplikacija je predstavljala pomemben del preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 v minuli sezoni. Ukrepi, v skupini za njihovo pripravo je bil tudi zdaj že nekdanji dolgoletni slovenski skakalni reprezentant, so se izkazali za uspešnico, saj so z njimi uspešno spravili pod streho in izpeljali vsa tekmovanja pod dežnikom Fisa.»Organizatorji, športniki in druge zainteresirane strani, ki sodelujejo pri izvedbi svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev, so bili ključnega pomena za uspeh pretekle sezone,« so zapisali pri smučarski zvezi.Odstotek razmerja med pozitivnimi primeri in skupnim številom opravljenih testov v celotni sezoni je bil zgolj 0,101 odstotka.Čeprav nihče ne ve, kaj bodo prinesli prihodnji meseci, trenutne razmere kažejo, da bodo v krovni smučarski zvezi nadaljevali projekt Fisovega potnega lista tudi v sezoni 2021/22, katere vrhunec bodo zimske olimpijske igre februarja v Pekingu. Seznam preventivnih ukrepov za novo sezono bodo pri Fisu predstavili predvidoma junija.Vsega skupaj so našteli 12.065 uporabnikov Fisovega potnega lista v sezoni 2020/21.Največ testov so v minuli zimi opravili v alpskem smučanju, kar 16.528. Od skupnega števila testov je bilo pozitivnih primerov okuženih z novim koronavirusom 22.V smučarskem teku so izpeljali 4148 testov, od tega so bili štirje pozitivni primeri, v smučarskih skokih je bilo testov 4170 (13 pozitivnih), v nordijski kombinaciji 1042 testov (pet pozitivnih), v kombiniranih nordijskih tekmovanjih so izpeljali 2824 testov (pet pozitivnih), v deskanju na snegu 4017 testov (sedem pozitivnih), v smučanju prostega sloga pa 5771 testov (13 pozitivnih).