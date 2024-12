Za Lampičevo usodni kazenski krogi, Velepec se je veselil z Nemkama

Najboljša slovenska biatlonka Anamarija Lampič na tekmi za svetovni pokal s skupinskim štartom v Le Grand Bornandu ni ponovila zelo dobrih nastopov s petkovega šprinta (3.) in včerajšnjega zasledovanja (13.). Za slovo od francoskega prizorišča pri Annecyju se je morala 29-letna športnica iz Valburge pri Smledniku sprijazniti s 27. mestom (+ 2:36,7).

Od boja za vrh jo je v čedalje močnejšem sneženju znova oddaljilo slabo streljanje. Skupaj je Lampičeva zgrešila kar deset tarč, od tega tri leže in kar sedem stoje, tako da se je hitro poslovila od vidnejše uvrstitve.

Najbolj nasmejani so bili v nemškem taboru, v katerem so se po zaslugi Seline Grotian (1) in Franziske Preuß (+ 12,7/0) veselili dvojne zmage. Za Grotianovo je bila to krstna zmaga med elito, za Preußovo pa že tretja uvrstitev na oder za najboljše v tem koncu tedna. Navdušenja ni skrival niti Uroš Velepec, trener nemške moške reprezentance v biatlonu.

Tretje mesto je osvojila Slovakinja Paulina Batovska-Fialkova (+ 35,4/3), ki je v ciljnem šprintu prehitela domačo tekmovalko Jeanne Richard (+ 35,5/1), kot peta pa je v cilj pritekla letos zelo dobra Finka Suvi Minkkinen (+ 57,2/2).