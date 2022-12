Zajc dolgo vodil, prehitela sta ga zgolj Granerud in Kubacki

Pod Senčno goro se je s kvalifikacijami začela tradicionalna novoletna turneja smučarskih skakalcev. Že za uvod je slovenske ljubitelje tega športa navdušil Timi Zajc, ki je s skokom, dolgim 133,5 metra (141,7 točke), vodil vse do nastopa zadnjih štirih tekmovalcev. Z izjemnima skokoma sta ga nato prehitela zgolj zmagovalec kvalifikacij Norvežan Halvor Egner Granerud (155,5 točke/133,5 metra) in najboljši skakalec aktualne sezone Poljak Dawid Kubacki (146,6/132,0 m).

Tekmeci trije Japonci in dva Avstrijca Zajc, ki bo na četrtkovi tekmi pod Senčno goro nosilec, je za izzivalca v paru dobil Japonca Junšira Kobajašija. Laniška bo ravno tako izzival Japonec, in sicer Jukija Sato. Peter Prevc se bo v prvi seriji na izpadanje pomeril s Fincem Anttijem Aaltom, Kosa pa čaka dvoboj z branilcem lanske zmage, Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Jelar se bo v prvi seriji prve od štirih tekem pomeril z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem, Domen Prevc pa z njegovim rojakom Manuelom Fettnerjem, ki je to zimo v Engelbergu prvič stopil na zmagovalni oder svetovnega pokala. Prva serija je na sporedu v četrtek ob 16.30. STA

Na tekmo so se prebili tudi vsi ostali slovenski predstavniki, najboljši je bil na 12. mestu Anže Lanišek (134,5/124,0), sledili so 15. Peter Prevc (130,9/130,0 m), 28. Lovro Kos (119,8/124,0 m), 40. Žiga Jelar (110,8/117,5 m) in 41. Domen Prevc (109,8/118,0)

Na 71. izvedbi nemško-avstrijske turneje je prvi favorit za zlatega orla sicer Poljak Kubacki, ki pa bo imel tudi v najboljšem Slovencu to zimo Lanišku in očitno tudi Zajcu ostro konkurenco. Lani je jubilejno, 70. turnejo osvojil Japonec Rjoju Kobajaši, ki to zimo ni med favoriti za skupno zmago, v kvalifikacijah Oberstdorfa je bil 23. Kdo bo Japončev naslednik, bo znano 6. januarja 2023, ko bodo skakalci opravili vse štiri postaje turneje. Oberstdorfu (29. decembra) sledijo še Garmisch-Partenkirchen (1. januarja 2023), Innsbruck (4.) in Bischofshofen (6.).

Letos je prvi favorit izkušeni, 32-letni Kubacki, ki je enkrat že osvojil turnejo. Nekaj je še skakalcev, ki so mu precej blizu, med njimi tudi glavni slovenski adut Lanišek. Upati je, da se bo v boj za zlatega orla, s katerim se lahko od Slovencev doslej pohvalita le Primož Peterka in Peter Prevc, vmešal tudi drugi najboljši skakalec to zimo. Šestindvajsetletnik Poljaku v svetovnem pokalu diha za ovratnik, saj je samo to sezono zbral tri zmage, dve drugi in eno tretje mesto.