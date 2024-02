Zakaj ni mladih in uspehov? To je vprašanje za Smučarsko zvezo Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Kaj so o pripravah za 63. pokal Vitranc, ki bo z veleslalomom in slalomom za svetovni pokal v Podkornu na sporedu 9. in 10. marca, na današnji novinarski konferenci povedali kranjskogorski prireditelji, zakaj še ne morejo mirno spati, kakšno je stanje proge, kaj jim tudi krati spanec, koliko znaša proračun tradicionalne prireditve v alpskem smučanju, kdaj naj bi se začela zaključna priprava proge in pod čigavim vodstvom, kolikšen je medijski doseg tekmovanja, komu vse so hvaležni organizatorji za podporo in pomoč, kaj je Srečko Medven, generalni sekretar pokala Vitranc, dejal glede slovenskih alpskih smučarjev ...