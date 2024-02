Norveški zvezdnik brez dlake na jeziku napadel direktorja pri FIS

V smučarskih krogih je močno odmeval besni izbruh Henrika Kristoffersena po odpovedi nedeljskega slaloma za svetovni pokal v Banskem. Ko so pristojni po štartni številki 31, torej tik pred nastopom Žana Kranjca, sklenili, da ne bodo nadaljevali tekme, je norveški zvezdnik stresel jezo na Markusa Waldnerja, direktorja tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

»To je sranje! Smučal sem že v desetkrat slabših razmerah,« je zaradi odpovedi bentil Kristoffersen in trdil, da so se z njim strinjali tudi mnogi drugi smučarji. A so bili tudi takšni, ki so se zavoljo dežja pritoževali nad slabo vidljivostjo, kar je bil slednjič tudi razlog za prekinitev.

Markus Waldner se je čudil odzivu Norvežanov. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Če ne vidiš dobro, je smučanje nevarno. Hitro lahko padeš in se poškoduješ. Varnost mora biti na prvem mestu. In potem pridejo Norvežani, trdijo, da je vidljivost dobra, in sprašujejo, zakaj sem odpovedal tekmo?!« se je odzivu Kristoffersena & Co. čudil Waldner.

Kakor je še pojasnil, odpovedane tekme iz Bolgarije ne nameravajo nadomeščati in izpeljati drugod, ker so do finala sezone na sporedu še trije slalomi. Naslednji bo 25. februarja na ameriškem smučišču Palisades Tahoe.