Zaradi nesrečnega Caviezla v šoku tudi Odermatt

Švicarski alpski smučar Mauro Caviezel resnično nima sreče. Komaj dobro je okreval od lanskega padca na treningu v Garmisch-Partenkirchnu in se vrnil v karavano, že se je znova znašel v bolnišnici.

Na sinočnjem superveleslalomu za svetovni pokal na kanadskem smučišču Lake Louise, kjer je zmago slavil njegov rojak Marco Odermatt, najboljši Slovenec pa je bil na 20. mestu Martin Čater, je namreč 34-letni Švicar spet grdo padel (pri hitrosti 115 km/h). Potem ko je Caviezel več minut ležal negiben, je vendarle vstal, zaradi česar so si gledalci (tako televizijski kot tisti ob progi) oddahnili, vsi po vrsti pa so bili zaskrbljeni zaradi njegovega krvavega obraza.

Mauru Caviezlu se vrnitev v karavano ni izšla po željah. FOTO: Sergei Belski/Usa Today Sports

»Maura so po padcu prepeljali v bolnišnico v Canmoru. Že danes pa ga čaka vrnitev v domovino, kjer ga čakajo nadaljnje zdravniške preiskave,« so sporočili iz švicarske smučarske zveze. Caviezel, ki se lahko pohvali z mali kristalnim globusom za skupno zmago v posebnem seštevku superveleslaloma 2019/20 in bronasto kolajno v kombinaciji na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, je pri lanskem padcu staknil pretres možganov, poleg tega si je poškodoval tudi gleženj in stransko vez v levem kolenu.

Čeprav se je 34-letni Švicar v zadnjem obdobju pritoževal nad tem, da v smukaški drži vidi dvojno, se je v soboto vseeno odpravil na štart smuka, ki ga – tako kot včerajšnjega superveleslaloma – ni končal. »To je bil res grozljiv padec. Ko sem ga videl, mi je bilo zelo težko pri srcu. V takšnih trenutkih zmaga v hipu postane postranska stvar. To je zame žalosten dan,« je bil v mislih pri nesrečnem reprezentančnem kolegu tudi Odermatt, zmagovalec superveleslaloma v Lake Louisu, ki mu sicer grozi, da ga bodo črtali s koledarja za svetovni pokal.