Zaradi tragične smrti slovenske tekačice v šoku tudi olimpijska prvakinja

Tragična smrt komaj 19-letne slovenske smučarske tekačice Hane Mazi Jamnik, ki jo je med treningom na Norveškem zbil tovornjak, je pretresla tudi mnoge zvezdnike tega športa. Močno prizadeta je tudi olimpijska in svetovna prvakinja v šprintu Jonna Sundling.

»Ko se nekaj tako strašnega zgodi smučarski tekačici, se te seveda toliko močneje dotakne. Bila sem v šoku. Veliko treniramo na cesti in tudi sama sem se že velikokrat prepričala, kako zelo zna biti na njej nevarno. Nemalokrat namreč vozniki z visoko hitrostjo pripeljejo tik ob tebi,« je svoje izkušnje razkrila 27-letna Švedinja in zaupala, da je zaradi nedavne tragedije na Norveškem spremenila način treninga.

»Odtlej večinoma vadim na progah za rolanje. Ko pa se vendarle odpravim na cesto, med tekom ne poslušam več glasbe,« je pojasnila Sundlingova, ki je februarja letos na olimpijskih igrah v Pekingu zablestela z zlato lovoriko v šprintu in z njo le še potrdila lanski naslov svetovne prvakinje v Oberstdorfu.

Hana Mazi Jamnik je preminila, potem ko je vanjo med treningom na Norveškem trčil tovornjak. FOTO: Facebook/SmučarskazvezaSlovenije

Z Jonno se je strinjala tudi njena reprezentančna kolegica Ebba Andersson. »Nobenega dvoma ni, da je tek na cesti nevaren. O to sem v preteklosti že večkrat razmišljala, vendar nikoli nisem zares pomislila na to, da se lahko zgodi nekaj tako groznega. Zdaj se je, in to je strašno! Ne bom rekla, da me je ravno strah, kadar grem na cesto, imam pa zdaj vedno pred očmi, kaj se mi lahko zgodi,« je poudarila 25-letna Švedinja, ki je zadnji dve sezoni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končala na visokem tretjem mestu.

Jonnin in Ebbin rojak Anton Persson se je dotaknil voznikov, ki menijo, da so ceste le za avtomobile. »Na kolesarje in tekače (z rolkami) gledajo s prezirom, toda po zakonu imamo vsi enake pravice. Slišal sem že, da so se vozniki zaradi kolegov, ki so trenirali, ustavljali in da je prišlo celo do pretepov,« je zmajeval z glavo 27-letni Šved, ki ima za voznike le en nasvet: »Naj med vožnjo uporabljajo možgane!«