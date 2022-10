Zelo se veseli zime, ki prihaja

Alpska smučarka Ana Bucik je z letošnjimi pripravami zadovoljna. Na ledeniku v Južni Ameriki so bili pogoji drugačni kot doslej, veliko bolj zahtevni in težki. Pokazale pa so, kje je potrebno še kaj popraviti do začetka sezone in kje so še rezerve. »Pogoji na ledeniku so bili vedno enaki, veliko je bilo nekega urjenja na zelo dobrih pogojih,« je dejala Bucikova in nadaljevala, da so bili pogoji letos precej težji, kar pa je pomenilo soočanje s težjimi situacijami in kakšnimi slabšimi smučarskimi dnevi. »Vendar je to zelo dobrodošlo za zimo, da smo videli, kje so še tiste rezerve in kje se da še nekaj narediti. To, da smo bili že tako zgodaj v pripravljalnem obdobju soočeni s tako zahtevnimi pogoji, lahko pomeni precej lažji potek v zimski sezoni,« je dejala. Poletne priprave so potekale na ledeniku v Argentini, kar je smučarjem prišlo prav, saj je bilo na evropskih ledenikih zelo malo snega.

Kljub temu si želi še nekaj lepih dni do začetka sezone, kjer bi lahko opravila še nekaj pomembnih ponovitev in s tem pridobila potrebno samozavest. Ni še znano, ali ji bo to uspelo pred prvo tekmo v Söldnu ali mogoče kasneje. »Čakata Val Senales in Sölden, iskali bomo najboljše pogoje za trening, saj je prva tekma vse bližje in bo zato treba izkoristiti vsak dan. Zelo se veselim zime, ki prihaja. Lani nam je uspela ena dobra sezona, vendar smo imeli še rezerve za napredek in letos bo treba te rezerve izkoristiti,« je optimistično zaključila.

Bucikova je bila vedno tekmovalna, vedno je želela premagati hitrejše od sebe. Poudarila je, da je še nekaj smučark svetovnega slovesa, ki si jih še želi premagati. »Upam, da sem se od njih v preteklih sezonah dovolj naučila, predvsem v slalomu od Petre Vlhove in Mikaele Shiffrin, ki sta zelo dobri in konstantni smučarki.« Novogoriška alpska smučarka bo imela tudi v letošnji sezoni podporo iz domačega okolja, sponzorsko pogodbo je namreč podaljšala z družbo Meblo Jogi. Slednja je v letošnjem letu postala sponzorka tudi slovenskega parašportnika v lokostrelstvu Dejana Fabčiča.