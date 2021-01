Ženski smuk prestavljen na 13.15

V Crans Montani bo danes na sporedu ženski smuk za svetovni pokal. Na štartu sta tudi SlovenkiinDan se ni začel po željah organizatorjev, saj imajo ti težave z novozapadlim snegom, zato je bil štart z 10. ure prestavljen na 13.15.Nastopilo bo 51 smučark. Tekmovanje bo otvorila Avstrijka, za njo se bosta po progi spustili Švicarkain Nemka. Najboljša smukačica te sezone, Italijanka, ima štartno številko 9.Za točke se bosta borili tudi Ilka Štuhec s številko 11 in Maruša Ferk s številko 32.Na sredinem prvem treningu je bila najhitrejša Sofia Goggia, na četrtkovem pa Norvežanka. Ilka Štuhec je bila 25. in 28., Maruša Ferk pa 30. in 37.