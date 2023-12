Shiffrinova v St. Moritzu odbila italijanski napad za 91. zmago

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je na prvem smuku sezone svetovnega pokala v St. Moritzu premagala Italijanki, Sofio Goggia (+0,15) in Federico Brignone (+0,17), za 91. zmago v karieri. Ilka Štuhec je zaostala za 90 stotink sekunde za 14. mesto.

Ilka Štuhec si je obetala več. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Proga se bila res super, užitek je bilo tekmovati in smučati. Pričakovala in želela sem boljši rezultat, toda morda sem preveč 'forsirala', bila napeta, delala preveč na silo, kar je botrovalo manjšim napakam in izgubi časa,« je po tekmi za TV Slovenija povedala Štuhčeva.

V nedeljo bo v Švici še ena superveleslalomska preizkušnja. Včerajšnji super-G je dobila Goggia. Mariborčanka je bila brez točk na 31. mestu.