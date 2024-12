Bucikova napada deseterico, vodi Brignonejeva

Slovenska alpska smučarka Ana Bucik Jogan je bila v prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal v Semmeringu enajsta. Vodi Federica Brignone. V finalu, ki se bo začel ob 13. uri, bo tudi Neja Dvornik, Andreja Slokar pa je bila z visoko štartno številko prepočasna.

Brignonejeva je bila zmagovalka uvodnega veleslaloma zime v Söldnu. Drugega v Killingtonu je dobila Sara Hector, ki tudi vodi v seštevku discipline, tokrat pa je za Italijanko v prvi vožnji zaostala 24 stotink in zaseda tretje mesto. Vmes je še Lara Gut-Behrami s 15 stotinkami zaostanka za Brignonejevo.

Federica Brignone je vodilna po prvi vožnji. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters

Od treh Slovenk je kot prva smučala Ana Bucik Jogan (št. 22) in se ob prihodu v cilj zavihtela na 11. mesto z zaostankom 1,49 za vodilno Brignonejevo. Neja Dvornik (št. 24) ni bila tako hitra kot reprezentančna kolegica in je zaostala 2,12 sekunde, kar je bilo na vse bolj načeti progi Panorama dovolj za 19. mesto. Andreja Slokar je z visoko številko 68 po spodbudnem začetku zaostala preveč za finale in je končala na 45. mestu z zaostankom 3,29.

Slokarjeva, ki veliko več pričakuje v nedeljskem slalomu, je vpisala še 11. ničlo na veleslalomih med elito. Nazadnje je bila na veleslalomih v svetovnem pokalu v točkah s 27. mestom 11. marca 2022 v Areju.