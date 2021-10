Zmaga Smučarske zveze Slovenije

Potem ko je Smučarska zveza Slovenije (SZS) za strokovnega vodjo slovenske olimpijske delegacije na zimskih igrah februarja v Pekingu predlagala nekdanjega skakalca Jerneja Damjana, je danes izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) na dopisni seji potrdil njegovo imenovanje. Na predlog in pobudo SZS, ki je predlagala Damjana za strokovnega koordinatorja olimpijske reprezentance Slovenije Peking 2022 je o zadevi odločal izvršni odbor OKS. Zaradi objektivnih okoliščin ni bilo mogoče sklicati in izvesti redne seje, zato je predsednik OKS Bogdan Gabrovec, sklical dopisno sejo, ki je Damjana potrdila.

Kot so danes še sporočili iz OKS, je imenovanje Damjana upravičeno zaradi ugotovljenih dodatnih potreb pri strokovni koordinaciji vodenja olimpijske reprezentance Slovenije v posebnih razmerah zaradi epidemije covida-19 na prizorišču iger Peking 2022.



Damjan, nekdanji vrhunski športnik, bo s svojimi izkušnjami lahko pripomogel k uspešnemu nastopu slovenske reprezentance v Pekingu, menijo pri OKS. Dolgoletni slovenski reprezentant Damjan je 13. maja naznanil konec bogate kariere. Zdaj 38-letnik, ki je nastopil na štirih zimskih olimpijskih igrah - v Torinu 2006, Vancouvru 2010, Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018 -, je najbolje nastopal na ekipnih tekmah in ima štiri kolajne s svetovnih prvenstev. Izvršni odbor OKS je sicer že 21. septembra za vodjo reprezentance na zimskih igrah 2022 od 4. do 20. februarja imenoval Tomaža Barado, podpredsednika OKS.



Barada ni dobil soglasne podpore. Javno je nasprotovanje imenovanju Barade za vodjo slovenske delegacije izrekel predsednik SZS, Enzo Smrekar. »Dozdajšnja praksa je bila takšna, da je bil vsa leta, odkar Slovenija samostojno nastopa na zimskih olimpijskih igrah, vodja delegacije nekdo iz smučarskih vrst,« je po sredini skupščini smučarske zveze v Ljubljani pojasnil Smrekar. Za strokovnega vodjo olimpijske delegacije Peking 2022 je smučarska zveza zato predlagala Damjana, ki je tudi sicer kandidat za člana komisije športnikov v Mednarodnem olimpijskem komiteju, je še dejal Smrekar. Dodal je, da bo Barada, ki ima izkušnjo s poletnih olimpijskih iger, vezano predvsem na situacijo glede covida-19, organizacijski vodja.

