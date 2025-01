Zmaga v Francijo, Polona najvišje v sezoni

Na drugem januarskem biatlonskem prizorišču v Nemčiji se je v 15-kilometrski preizkušnji za dekleta najbolje odrezala Francozinja Lou Jeanmonnot-Laurent. Brez zgrešenega strela je za 36 sekund prehitela vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala Franzisko Preuss, ta je zgrešila enkrat, za presenečenje pa je na tretjem mestu poskrbela Švicarka Amy Baserga, ki je zadela vse tarče in prišla do prvih stopničk v karieri, kar ji je seveda imenitna popotnica za nadaljevanje sezone s februarskim vrhom na svetovnem prvenstvu prav v njeni domovini.

Med Slovenkami se je tokrat najbolje odrezala Polona Klemenčič na 19. mestu, kar je njena najboljša uvrstitev v dosedanjem delu sezone. Na polovici proge je bila z vsemi desetimi zadetimi streli celo četrta. Naš udarni adut Anamarija Lampič je drago plačala pet zgrešenih tarč, med temi je bila kar trikrat nenatančna na zadnjem strelskem postanku, tako je zasedla le 60. mesto. Lena Repinc je bila 40., Živa Klemenčič 96.

Janez Marič, trener: »Za Leno mi je škoda strelov leže, saj vem, da jih je sposobna zadeti in je zaostala tik za točkami. Ani se na strelišču ni izšlo, ampak je bila zopet najhitrejša na progi. Zelo pa sem vesel za Polono, ki je prišla do konkretnih točk, škoda zadnjega strela. Vseeno pa je rezultat dober za njeno samozavest.«

Polona Klemenčič: »Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna. Začela sem nekoliko hitreje, ker se mi zdi, da nikoli iz kroga v krog ne grem hitreje, ampak ohranjam vedno isti tempo. Sem zelo vesela tudi streljanja, saj sem začela z 0,0, žal pa mi je le zadnjega strela, ker so me že tako bolele noge, da žal nisem zdržala in sem zgrešila na dol.«