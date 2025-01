Napake na strelišču so Anamarijo Lampič znova drago stale

V Oberhofu so se biatlonke pomerile še v zasledovalni tekmi, Anamarija Lampič jo je začela z 22. mesta in do konca 10 km dolge tekme s štirimi strelskimi postanki napredovala za štiri mesta. Znova je bila hitra v smučini, tokrat druga najhitrejša, štirje kazenski krogi pa so bili preveč, da bi se še bolj povzpela po lestvici in končala je na 18. mestu.

O tekaških sposobnostih Lampičeve ni nobenega dvoma, tokrat pa vendarle ni pometla s tekmicami, Elvira Öberg je bila v teku dobre pol minute hitrejša od Slovenke. Še boljša uvrstitev je znova ostala na strelišču, z Oberhofom se Lampičeva letos ni najbolje spoprijateljila, tokrat je nepokrite pustila štiri tarče in odtekla štiri kazenske kroge.

Zmage se je veselila Francozinja Lou Jeanmonnot, druga je bila Norvežanka Maren Kirkeeide, tretja pa Öbergova. Najboljša med Slovenkami po šprintu je bila na 18. mestu Lena Repinc, ki je imela še več težav na strelišču, po devetih napakah je zdrsnila na 51. mesto, Polona Klemenčič je končala še mesto za njo.