Zoran in Špela po nepozabnem dnevu spravila v jok tudi Uršo in Niko

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je bila zadnja tekma sezone za Uršo Bogataj, Niko Križnar in Emo Klinec, ki so v Oberhofu navdušile z zgodovinsko trojno zmago, nadvse čustvena, kako sta najboljši slovenski skakalki komentirali konec kariere Špele Rogelj in odločitev glavnega trenerja Zorana Zupančiča, da jih ne bo več vodil, zakaj se je selektor odločil za takšen korak, s katerim je presenetil mnoge, kakšen načrt so pripravili odgovorni pri Smučarski zvezi Slovenije ...