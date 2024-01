Zormanovi varovanci po dragoceno zmago proti Ferskim otokom (18.00)

Za slovensko rokometno reprezentanco se 16. evropsko prvenstvo ni začelo brez pretresov. Selektor Uroš Zorman je moral zaradi poškodb skoraj vsak dan prečrtati kakšnega od rokometašev, tudi zelo dragocenega Blaža Janca, nazadnje pa tik pred odhodom še Nika Henigmana.

Kot da zdravstvene težave ne bi bile dovolj, so delu slovenske reprezentance na poti v Berlin izgubili prtljago, dobili so jo tik pred edinim uradnim treningom v berlinski Mercedes-Benz Areni, tudi osebje v hotelu Vienna House ni bilo najbolj gostoljubno. Zorman in izkušeno jedro reprezentance so manjših pretresov že vajeni, zato ostajajo osredotočeni na igrišče, kjer jih čakajo Ferski otoki.

Najmanjša država, ki bo nastopila na EP, ni naiven nasprotnik, igrajo hiter rokomet in v napadu dobro prebijajo obrambo v igri mož na moža, zato bo potrebna popolna osredotočenost slovenskih rokometašev od prve minute. V minulih letih so na tekmah, ko bi morali upravičiti vlogo favorita, že kdaj zašli v težave, tokrat pa obljubljajo, da podcenjevanja ne bo.

Selektor Uroš Zorman je kljub pretresom ostal miren. FOTO: P. Z.

Glavni cilj zasedbe selektorja Zormana je preboj v drugi del prvenstva v Hamburgu, za takšen dosežek bo zmaga proti Ferskim otokom nujna. Stavnice Slovenijo vidijo v vlogi izrazitega favorita, kvota za zmago je 1,11 (za zmago Fercev 6,5), za zmago Slovenije z vsaj šestimi goli razlike pa 2. Če so predvidevanja stavniških mojstrov pravilna, potem Slovenijo čaka miren uvod v 16. evropsko prvenstvo, 14. na katerem bo nastopala Slovenija in prvo, ki ga bo gostila Nemčija.