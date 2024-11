Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta SKITTI in INTERSOCKS

Na slavnostni podelitvi Delovih podjetniških zvezd leta 2024 je bila najprej na vrsti razglasitev zmagovalcev po izboru bralcev v kategoriji malih in srednjih podjetij. To priznanje je šlo v roke Skitti iz Izlak.

»Družinsko podjetje Skitti iz Izlak, ki se ukvarja z laserskim razrezom in drugimi vrstami obdelave pločevine ter izdeluje produkte in polprodukte iz tega materiala, bo prihodnje leto praznovalo 60 let obstoja. Do takrat bo končana nova tovarna v Kisovcu, ki je njihova največja investicija v zgodovini.«



V kategoriji velikih podjetji pa so bralci nagrado podelili Intersocks iz Kočevja. Podjetje Intersocks iz Kočevja je eno od vodilnih v proizvodnji in distribuciji visoko funkcionalnih nogavic za šport in prosti čas. Postali pa so tudi vodilni distributer obutve Crocs v Evropi. Njihova strateška usmeritev je jasna: visoke tehnologije in dodajanje novih blagovnih znamk.

Mojca Marija Pregelj, vodja marketinga v družbi Generali Investments, dolgoletnega podpornika projekta, je na slavnostnem dogodku Delove podjetniške zvezde čestitala vsem nominirancem. » Smo ponosni podpornik projekta Delove podjetniške zvezde, ker ta projekt prepoznava in deli zgodbe razvojno uspešnih podjetij. Podjetij, ki delajo odlično, si želijo dolgoročnega uspeha ter aktivno naslavljajo okoljska in družbeno odgovorna vprašanja. Vaše zgodbe, dragi nominiranci, so iskreno vir na vdiha. Tudi v družbi General Investment se zavedamo svojih odgovornosti in pomena odgovornega ravnanja.«

»Verjamemo v pozitivne učinke, ki jih prinaša ozaveščanje, tako preko zapisov in delitev zgodb, kot tudi preko dejanja. Še tako majhna dejanja lahko pripomorejo k globalnim spremembam, ki se bodo dolgoročno obrestovala.«

»Vlaganje v kibernetsko varnost je vlaganje v kolektivno varnost vseh nas»

Glavna direktorica za zasebne in poslovne uporabnike v A1 Slovenija, Vanja Lombar, je podarila, da živimo v času, ko so inovativnost, pogum za preseganje meja in vztrajnost pri doseganju zastavljenih ciljev ključni za uspeh podjetij, tako doma kot v tujini. Vendar brez ustrezne povezanosti in varnosti informacijskih sistemov ta uspeh ne bi bil mogoč.

Prav tako je opozorila: »Kibernetska varnost je danes postala eno izmed temeljnih področij tveganj za vsako podjetje. Marsikdo se zato sprašuje, kdaj lahko postane moje podjetje tarča kibernetskega napada?« Poudarila je tudi, da je pred nami nova evropska zakonodaja, ki bo kibernetsko varnost še dodatno regulirala, zavezanci pa bodo postali tudi manjša in srednje velika podjetja. »Vlaganje v kibernetsko varnost je vlaganje v kolektivno varnost vseh nas,« je zaključila.

Medijska hiša Delo bo že osmo leto zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat z naslovom S tehnologijo in ugledom podjetja konkurenčnejši na trgu dela, podelila prestižne kipce na današnjem gala večernem dogodku na Brdu pri Kranju.

Udeležence dogodka je nagovoril Klemen Boštjančič, podpredsednik vlade in minister za finance. Pred tem pa je imel v vlogi gostitelja uvodni nagovor Bojan Budja, odgovorni urednik Dela.

Na prireditvi smo med drugim predstavili vsa nominirana podjetja, ki smo jih izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). V kategoriji malih in srednjih podjetij (MSP) je pet nominirancev: Duol, Hyla, Mizarstvo Jezeršek, Skitti in UNI&FORMA, tri podjetja pa so nominirana v kategoriji velikih podjetij (Danfoss Trata, Intersocks in Kolektor Etra).

Vsi nominiranci so dobili priznanja, prestižne kipce v vsaki izmed kategorij pa favoriti po izboru strokovne komisije in favoriti po izboru bralcev Dela.

Strokovni komisiji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še zaslužni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, državni sekretar za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, predstavnica generalnega pokrovitelja, vodja marketinga družbe Generali Investments mag. Mojca Marija Pregelj, lanska Delova podjetniška zvezda, direktor podjetja RLS iz Komende Janez Novak, in predstavniki uredništva.

