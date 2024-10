Nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

Medijska hiša Delo bo že osmo leto zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat z naslovom S tehnologijo in ugledom podjetja konkurenčnejši na trgu dela, podelila prestižne kipce na gala dogodku 7. novembra na Brdu pri Kranju.

Gospodarstvo raste, rastejo tudi podjetja po prihodkih in številu zaposlenih, zato odslej pozornost namenjamo ne samo malim in srednjim podjetjem (MSP), ampak tudi velikim.

Na prireditvi bomo predstavili pet nominirancev v kategoriji MSP ter tri v kategoriji velikih podjetij, ki smo jih izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Zmagovalca v vsaki izmed kategorij bo izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, državni sekretar za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, predstavnica generalnega pokrovitelja Generali Investments Marija Pregelj, lanska Delova podjetniška zvezda, direktor podjetja RLS iz Komende Janez Novak, in predstavniki uredništva.

Preverite zgodbe nominiranih in glasujte

Danes se začenja še glasovanje bralcev Dela in obiskovalcev spletne strani delo.si. Zmagovalca med podjetji po izboru bralcev v vsaki izmed kategorij bosta prejela manjši kipec.

Članki o nominiranih podjetjih so dostopni s klikom na posamezno podjetje spodaj, v okvirčku, ali na spletni strani https://www.delo.si/delov-poslovni-center/podjetniske-zvezde.

Svoj glas lahko oddate do vključno 23. oktobra, s klikom na: https://bralci.delo.si/glasovanje-podjetniske-zvezde-2024.

Nominirana velika podjetja po abecednem vrstnem redu: DANFOSS TRATA INTERSOCKS KOLEKTOR ETRA

Nominirana mala in srednja podjetja po abecednem vrstnem redu: DUOL HYLA MIZARSTVO JEZERŠEK SKITTI UNI&FORMA

Dosedanje zvezde

In kdo so dosedanje Delove podjetniške zvezde? Lani je to postalo podjetje RLS iz Komende, leta 2022 podjetje Zebra BI iz Ljubljane, leta 2021 podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 podjetje Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 podjetje Polycom iz Škofje Loke in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.

Bralci so lani za svojo zvezdo izbrali podjetje Roto iz Puconcev, leta 2022 podjetje Kronoterm, leta 2021 podjetje Adria Dom iz Črnomlja, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.