Delova osebnost leta je Aleksander Čeferin

Iz govora Milana Kučana:

Naj najprej zaželim optimističen pogled v leto, v katero smo pravkar vstopili. Upam, da bo zmagovito in bolj prijazno. To, ki smo ga zapustili, ne bo dobro zapisano v naš spomin. Kljub nekaterim dosežkom smo njegov konec dočakali kot močno raztreščena družba s komaj verjetno množino medsebojnega nezaupanja, dvomov v znanost in v strokovno védenje. Na žalost tudi z vse bolj odklonilnim odnosom do politike, čeprav je to tista človekova dejavnost, ki naj skrbi za javno dobro. Razlogi so v negotovosti, ki sta jo prinašala na eni strani virus in na drugi ukrepanje, kakršnega se je v zavetrju epidemije lotevala vlada, zato da bi uresničila svoje prikrite povsem politične načrte.

Pa vendar so bili tudi v teh razmerah med nami ljudje, ki so s svojim delom poskrbeli, da naš občutek za prav, za pravičnost in za dobro v skupno korist ni bil preveč poškodovan. In za to, da teh poškodb v vrednotnem tkivu družbe nismo bili pripravljeni sprejeti kot novo normalnost našega življenja. To so ljudje, ki so vsak na svojem področju z delom pokazali visoko zavezanost profesionalni etiki in humanističnim razsežnostim svojega delovanja.

Takšne ljudi, ki močno odstopajo od povprečja, premore vsaka družba. A so posebej dragoceni, ko jih je moč prepoznati tudi v razmerah, ko se družbene vezi trgajo in svojo moč izgubljajo vrednote, ki so temelj notranje povezanosti družbe in njene trdnosti. Kot je ustava v demokratični družbi njeno vrednotno sidro, so takšni ljudje njeno etično vodilo. So oprijemališče družbe v zoperstavljanju nepopravljivemu zdrsu v družbo, v kateri meja svobode enega človeka ne bo več svoboda drugega, ampak bo te meje z močjo državne prisile postavljala ena politična in ideološka skupina, sovražno nastrojena do druge.

Ni nič nenavadno, da je med njimi največ tistih, ki so se neposredno soočali z virusom in so samo izbrani v veliki množici naših sodržavljanov in sodržavljank, ki kot zdravstveni delavci nosijo največje breme te preizkušnje in smo nanje prenesli skrb za naše zdravje. A so med nominiranci tudi ljudje, ki so z izjemnimi dosežki v naše življenje vnašali veselje in optimizem, vero in prepričanje, da je vredno vztrajati.