Nocoj v ljubljanski galeriji Cukrarna

Nocoj bomo v ljubljanski galeriji Cukrarna razglasili že 33. Delovo osebnost leta. Uredništvo je v začetku decembra izbralo deset nominirancev za Delov prestižni naslov, potem pa glasovanje prepustilo bralcem. Kdo je najbolj prepričal oboje, bo znano nocoj po 20. uri.

V deseterici nominirancev so: Vodji intervencije na gorečem Krasu Simon Vendramin in Stanko Močnik, Inštitut 8. marec ki je lani aktiviral mlade v zvezi z družbenimi problemi, Ivo Boscarol, ki je prodal podjetje in milijone poklonil svoji občini, Maruša Bradač, astrofizičarka, ki sodeluje pri največjem vesoljskem teleskopu Webb, Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec, ki ozavešča facebook planince, Živa Ploj Peršuh in Tomo Peršuh, ki sta iz Ukrajine v Slovenijo evakuirala mlade glasbenike, Marjan Pipenbaher, gradbeni inženir, ki je projektiral Pelješki most, Urša Bogataj, prva Slovenka z naslovom olimpijske prvakinje v smučarskih skokih, Robert Golob, politik, ki je zaznamoval Slovenijo v lanskem letu, Nataša Pirc Musar, prva predsednica Slovenije

Neposredni prenos prireditve, na kateri bodo podeljena tudi novinarska priznanja, bo na Delovi spletni strani.

Delova osebnost leta 2021 je lani postal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.