Za kupce najprivlačnejše lokacije v središču Ljubljane

V slovenski prestolnici se še vedno veliko gradi, tako poslovnih kot stanovanjskih objektov. Novogradnje so namreč tiste, ki še vedno najbolj pritegnejo kupce.

V Sloveniji je bilo lani po podatkih statističnega urada (Surs) izdanih nekaj več kot 6100 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je štiri odstotke manj kot predlani. V letu 2023 je bilo načrtovanih več kot 5700 stanovanj ali za sedem odstotkov več kot v letu 2022. Z decembra lani izdanimi dovoljenji je predvidena gradnja 600 stanovanj, tri četrtine več kot novembra. Po podatkih Sursa so se za nova stanovanja gradbeni stroški lani zvišali za 7,4 odstotka, pri čemer so bili stroški dela višji za 10,2 odstotka, stroški materiala pa za pet odstotkov.

Najzanimivejše lokacije

Za kupce so najzanimivejše lokacije v centru Ljubljane, pa v Kosezah, Rožni dolini, Podutiku in bližnji okolici, pojasnjuje Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade. In dodaja, da je bližina središča prestolnice ena izmed prednosti pri odločitvi za nakup stanovanja. Tako je tik ob vznožju hriba Golovec, v neposredni bližini centra, zrasla nova soseska Devana park II s skupno 95 stanovanji. »Prodaja stanovanj poteka dobro. Glede na izkušnje strankam svetujemo, naj pohitijo z nakupom, da si še pravočasno zagotovijo svoje stanovanje še letos. Na voljo so še različne velikosti stanovanj, od garsonjer do štirisobnih stanovanj, in sicer v cenovnem razponu od dobrih 197.000 pa do 1.009.476 evrov,« pojasnjuje Zoran Đukić.

Novo naselje Devana park II se pospešeno gradi, primopredaje stanovanj pa naj bi bile predvidoma že konec tega leta. FOTO: Arhiv Stoje Trade

»Primopredaje stanovanj v tej zeleni soseski s prelepimi razgledi bodo, tako kot je bilo načrtovano, predvidoma že konec tega leta. Kupci pa lahko vse do konca oktobra vplivajo na tloris stanovanja, pa tudi na izbiro vseh notranjih materialov, parketa in keramike,« še poudarja Zoran Đukić. Kot dodatne odlike te soseske omenja še zdravo bivalno okolje, obkroženo z z zelenimi površinami, saj leži ob gozdu, »in kot vsi vemo, da so gozdovi veliki vlažilci in tudi hladilci zraka v poletni vročini, obenem pa vplivajo na kakovost zraka, ki ga dihamo, saj iz zraka odstranjujejo škodljive snovi. Hkrati pa je gozd odličen za sprehode, tek in različne vrste rekreacije.«

Stanovanja s storitvami na ključ

In kako so se v zadnjih letih spremenile želje kupcev, kaj so prioritete pri nakupu? Zoran Đukić pojasnjuje, da so najbolj zaželena predvsem parkirna mesta in garaže, novogradnje z dvigali in terasami ter seveda stanovanja, primerna tudi za delo od doma. Najbolje pa se prodajajo tri-in štirisobna stanovanja, kupci pa so predvsem mlade družine. Kupci so bili sicer bolj zadržani pri nakupih zaradi visokih obrestnih mer, ki pa se znižujejo. In kot pravi sogovornik, imajo celo ponudbe za obrestno mero v višini treh odstotkov.

Notranjost stanovanj v soseski Devana park II. FOTO: Arhiv Stoje Trade

Ob tem Zoran Đukić predstavi še novi produkt, ki je prišel tudi v Slovenijo. In sicer sta v prestolnici na Vilharjevi ulici v Župančičevi jami na razpolago še dve terasni, kompletno opremljeni dvosobni stanovanji (tudi z belo tehniko in zavesami) s čudovitimi razgledi, oblikovalcev Decor&Design v rezidenci Carpe Diem By Bitenc. »Pri teh stanovanjih gre za povsem novo ponudbo na trgu, in sicer poleg popolne opremljenosti ponujajo še komplet storitev hišnega upravitelja, tako imenovani 'concierge', ter še paket zdravja in družabni paket. Gre za storitev na ključ. Torej, vsi kupci lahko preko aplikacije naročajo vse vrste storitev, kot so prevozi, čiščenje, obroki, rezervacije kart itd. Zelo pomembno pa je, da je pod stanovanji medicinski center, kupcem stanovanj pa je omogočen tudi obisk zdravnika na domu,« opiše prednosti Zoran Đukić.

In kdo so dosedanji kupci teh stanovanj? »Premožni poslovneži in mladi menedžerji, ki si želijo kompletno storitev, kakršno Rezidenca Carpe diem ponuja, ki si želijo komforta in luksuza,« je še pojasnil direktor Stoja Trade Zoran Đukić.