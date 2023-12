Ko vam zgolj ena črka postavi življenje na glavo

Karl Benz si pred 138 leti, ko je vložil patentno prijavo za svoj Benz Patent Motorwagen, verjetno niti v sanjah ni mogel predstavljati, kakšno revolucijo je naredil s svojim izumom – prvim avtomobilom na motorni pogon – in kaj bo v prihodnosti nastalo iz znamke, ki še vedno nosi njegovo ime, Mercedes-Benz. Danes je Mercedes-Benz sinonim za luksuzna in napredna vozila, ki kupce navdušujejo z udobnostjo, vrhunsko tehnologijo, prestižnimi materiali in vozno dinamiko, ki ji ni para, ne glede na to, kaj poganja avtomobil. To brez dvoma velja tudi za avtomobile Mercedes-Benz, ki ponosno nosijo črko E: razred E, EQE in EQE SUV.

Šesta generacija Mercedes-Benz razreda E prinaša elektrifikacijo pogonskih sklopov. FOTO: Mercedes-Benz

Popolnosti je ime Mercedes-Benz razred E

Razred E velja za avtomobilsko klasiko in enega najpomembnejših avtomobilov v zgodovini avtomobilizma, ki v svoji novi, šesti generaciji gradi most med obema svetovoma – tradicionalnim, ki se navezuje na tradicijo izdelovanja velikih, udobnih in učinkovitih potovalnih poslovnih limuzin, in novim, ki v ospredje postavlja digitalizacijo in inovativne pogone prihodnosti.

Prostor za potnike je velikodušno odmerjen, deloma zaradi dva centimetra daljše medosne razdalje (2961 mm) v primerjavi s prejšnjo generacijo. Prostornina prtljažnega prostora znaša do 540 litrov.

Oblikovno novi razred E, ki je v primerjavi s predhodnikom zrasel v vseh ozirih, ohranja klasične proporce tridimenzionalne limuzine, ki združujejo kratek prednji previs in dolg motorni pokrov z elegantno privzdignjeno potniško kabino, subtilno potisnjeno proti zadnjemu delu vozila. Kljub velikim meram pa vozilo še vedno deluje zelo elegantno in dinamično. Prava tehnološka poslastica so visokozmogljivi LED-žarometi, ki so lahko opremljeni s sistemom Digital light s funkcijo projekcije znakov in informacij na cestišče.

Digitalno in dinamično

Podobno kot zunanjost je na novo zasnovana tudi notranjost avtomobila. Potniška kabina je bolj zračna in ponuja razkošje udobja tako vozniku in sovozniku kot potnikom na zadnjih sedežih. Ko vstopimo v novi razred E, nas takoj pozdravi obsežna digitalizacija voznikovega okolja, vključno s slavnim Hyperscreenom, le v pomanjšani obliki. Superzaslon MBUX, ki se lahko razteza čez celotno armaturno ploščo in združuje ločen zaslon instrumentne plošče z dvema dodatnima zaslonoma, 14,4-palčnim osrednjim zaslonom MBUX in 12,3-palčnim zaslonom na dotik, nameščenim pred sovoznikom. Dodajmo le, da je zadnji del opcijske opreme.

Na novo razvita notranjost Mercedesa E FOTO: Mercedes-Benz

Digitalni ključ vozila je zdaj na voljo za iPhone in Apple Watch: z digitalnim ključem vozila lahko iPhone ali Apple Watch postaneta avtomobilski ključ. Če ima voznik pri sebi združljivo napravo, jo lahko uporabi za zagon in zaklepanje avtomobila razreda E, souporabo ključa pa lahko deli s 16 uporabniki.

Vgrajeni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX je posodobljen in ima preprostejši uporabniški vmesnik ‒ z novimi ikonami, kot smo jih vajeni na mobilnih napravah, navigacijski sistem z navidezno resničnostjo, izboljšan je glasovni pomočnik Hej, Mercedes in omogočen je dostop do aplikacij tretjih ponudnikov, kot so TikTok, igra Angry Birds in Zoom. Ne nazadnje lahko z govornim ukazom vklopimo celo ogrevanje zadnjega stekla. Avtomobil lahko opremimo tudi s številnimi kamerami, ki omogočajo posnetke selfijev, videoposnetkov in fotografij, ki jih lahko uporabnik v realnem času deli na družbenih omrežjih, ali celo izvedbo videokonferenc. Tako se lahko razred E enostavno prelevi v prestižno potujočo pisarno.

Velnes na štirih kolesih

Kot se za znamko spodobi je notranjost odeta v kakovostne materiale, kupci pa lahko izbirajo med širokim izborom notranjih barv in okrasnih oblog ‒ od svetlo bež barve v kombinaciji s sivo in elegantnim bisernim učinkom do prefinjene tople rjave in hladne sive barve. Tisto, kar resnično zaznamuje avtomobil razreda E, predvsem na daljših poteh, je širok nabor nevsiljivih pomočnikov kot so aktivni radarski tempomat, ki skupaj z drugimi asistenčnimi sistemi omogoča delno avtonomno vožnjo. Potem je tu še zračno vzmetenje, umirjeno krmiljenje in uravnoteženo podvozje, ki zagotavljajo miren in predvsem sproščen prihod na cilj.

Mercedes E je pravi velnes na štirih kolesih. FOTO: Mercedes-Benz

Avtomatske odprtine za zrak: avtomatska klimatska naprava Thermotronic (dodatna oprema) izboljšuje udobje z digitalnim nadzorom prezračevanja. Samodejno prilagaja sprednje prezračevalne odprtine glede na želene nastavitve prezračevanja, ki jih je mogoče v profilu uporabnika nastaviti za vsak sedež posebej. Hkrati ostaja na voljo ročna nastavitev želenega prezračevanja.

Razne tehnološke rešitve – nekatere so na voljo že serijsko, spet druge najdemo na seznamu dodatne opreme – lahko razred E spremenijo v pravi velnes na štirih kolesih. Njegovi ergonomsko oblikovani sedeži so lahko opremljeni z masažno funkcijo, med vožnjo se na zaslonu prikazujejo vitalne funkcije potnikov. Piko na i ponudi sistem za prostorski zvok Burmester®, ki spremeni notranjost mercedesa v koncertno dvorano.

Za notranji mir in telesno pripravljenost: Energizing comfort je del celostne filozofije dobrega počutja Mercedes-Benza. Cilj je ohranjati telesno pripravljenost voznika in s tem povečati varnost v cestnem prometu. Sinhronizirane sisteme udobja v vozilu je mogoče izkusiti z vnosom na dotik ali glasovnimi ukazi ter jih povezati v programe za ustvarjanje vsestranske izkušnje. Hkrati ustrezno vzdušje v notranjosti spodbuja dobro počutje z glasbo, svetlobo in animacijami, na primer poživlja v primeru utrujenosti ali sprošča v primeru povišane ravni stresa.

Dodajmo, da lahko v razredu E glasbo tudi doživimo – čutimo in celo vidimo njene učinke zahvaljujoč sistemu Active ambient lighting in funkciji Sound visualization. Za daljša potovanja sta na voljo programa Energizing comfort in Energizing coach, ki pomagata zmanjšati utrujenost in celo ublažiti simptome slabosti med vožnjo.

Parkira sam Novi razred E je pripravljen na avtomatizirano parkiranje 4. stopnje po standardu SAE: s sistemom Intelligent parking pilot, ki je del paketa za parkiranje s funkcijo daljinskega parkiranja (opcija) in storitvijo Mercedes me connect, ima novi razred E vgrajeno tehnologijo, ki omogoča popolnoma samodejno parkiranje, brez prisotnosti voznika. Tam, kjer to seveda dovoljuje zakonodaja in kjer so na voljo parkirne hiše s potrebno infrastrukturo.

Mercedes-Benz EQE združuje dinamičnost in udobje. FOTO: Mercedes-Benz

Popolnoma električna limuzina

Mercedes-Benz je za svoja popolnoma električna vozila razvil namensko arhitekturo za električna vozila. Mercedes-Benz EQE je športno-poslovna limuzina, ki v svetu elektrike simbolno prevzema vlogo razreda E. Podobno kot je s tehnološkega vidika razred E vedno veljal za napovedovalca trendov, v svojem razredu tudi električni EQE prinaša najnovejše rešitve, med katerimi so nekatere povzete iz večjega EQS.

V popolnoma električni arhitekturi vozila prevladuje filozofija oblikovanja Sensual Purity, pri kateri gre za kombinacijo značilne oblike enega loka, prefinjeno oblikovanih linij vozila in silhuete, ki ustvarja zelo aerodinamičen in futurističen videz. Prevladujejo kratki previsi in zaobljene linije, izrazita značilnost vozil električnih vozil Mercedes-Benz pa se kaže v maski hladilnika in z elegantnim svetlobnim LED-trakom na zadku. Zaradi vseh teh lastnosti je novi EQE ekstravagantno, športno in dinamično vozilo, iz tega pa bo izhajal naslednji luksuzni razred električnih vozil Mercedes-Benz.

Razkošnost prostora in futuristični zaslon

Mercedesovi inženirji so v EQE uspeli združiti na videz nezdružljivo – udobje in športnost. Tako slabih pet metrov dolga limuzina navdušuje ne le z inovativno tehnologijo in aerodinamičnimi linijami, ki prispevajo k večjemu dosegu, temveč tudi z razkošnim prostorom v notranjosti vozila.

Notranjost vozila je zasnovana udobno in elegantno, pri čemer so uporabili kakovostne materiale z mislijo na trajnost (od ekousnja do bioplastike, skrbno proizvedene z najmanjšo vrednostjo emisij CO 2 ). Voznikov delovni prostor oblikujeta 12,3-palčna instrumentalna plošča in 12,8-palčni zaslon informacijsko-razvedrilnega sistema MBUX. Lahko pa se odločimo za že omenjeni opcijski 56-palčni superzaslon MBUX Hyperscreen, ki v trenutku postane središče vozila, se razteza od stebrička do stebrička, neopazno pa združuje tri ločene OLED-prikazovalnike. Zaslon je povezan z vsemi komponentami vozila, njegovo upravljanje pa je poenostavljeno z umetno inteligenco, ki se vozniku popolnoma prilagodi in ponudi največkrat uporabljene funkcije. Upravljanje poenostavlja 12 komponent za dostop do številnih funkcij preprosto z dotikom ali z glasovnim sporazumevanjem in ukazom: Hej, Mercedes.

Notranjost vozila ustreza najzahtevnejšim standardom elegance in zagotavlja edinstveno kombinacijo kakovostnih materialov in lepih površin, najsodobnejšega zaslona in prefinjenega minimalizma. FOTO: Mercedes-Benz

Udobno ali športno

Kupci EQE lahko izbirajo med dvema linijama notranje opreme: Electric ART in AMG line. Obe odlikujejo udobni sedeži s številnimi možnostmi nastavitev in dodatki za dobro počutje. Ko vse to nadgradimo še s prijetno 64-barvno ambientno osvetlitvijo, se vsaka vožnja spremeni v popoln užitek.

Pri modelih s pogonom 4MATIC sistem Torque Shift dodatno poskrbi za pameten in nenehno spreminjajoč se prenos navora med prednjo in zadnjo osjo. S tem sta omogočena optimalen oprijem cestišča in učinkovita poraba pogonskih motorjev, kar vpliva na zmogljivost baterije in večji doseg vozila.

Električni pogon je le delček v mozaiku, ki skrbi za to, da je v potniški kabini EQE tiho okolje. Za miren ambient poskrbijo tudi posebne akustične pene in komponente podvozja z minimalnim nihanjem. Seveda lahko tišino prekinemo s poslušanjem izbrane glasbe. Dobremu počutju v kabini prispeva visoka kakovost zraka, za katero skrbi mikrofilter HEPA (High Efficiency Particulate Air), ki lahko iz dovodnega zraka očisti do 99,65 % najmanjših delcev (cvetni prah, drobni delci prahu) in z aktivirano prevleko iz oglja zmanjša tudi vstop žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in neprijetnih vonjav v vozilo.

Pametna navigacija

Če mislite, da bodo daljše vožnje z vozilom EQE velik izziv, se motite. Avtomobil je lahko opremljen z navigacijsko napravo s sistemom Electric Intelligence, ki na podlagi številnih dejavnikov načrtuje najhitrejšo in najudobnejšo pot, vključno s postanki za polnjenje, ter se dinamično odzove na prometne zastoje ali spremenjeni način vožnje. Podatki se prikazujejo prek informacijsko-razvedrilnega sistema MBUX, podane pa so tudi druge informacije, na primer ali razpoložljiva zmogljivost baterije zadostuje za vrnitev do izhodiščne točke brez polnjenja. Prednostno se upoštevajo hitre polnilne postaje, če uporabnik tako želi, lahko polnilne postaje v načrt poti vnese tudi ročno, ob tem pa je predlagane polnilne postaje mogoče izključiti.

Ob prihodu do polnilne postaje uporabnik prejme točno informacijo o potrebnem času polnjenja, aplikacija Mercedes me pa ga obvesti, kdaj je doseženo stanje napolnjenosti, da lahko nadaljuje vožnjo in čim prej prispe na cilj. FOTO: Mercedes-Benz

Ob prihodu do polnilne postaje uporabnik prejme točno informacijo o potrebnem času polnjenja, aplikacija Mercedes me pa ga obvesti, kdaj je doseženo stanje napolnjenosti, da lahko nadaljuje vožnjo in čim prej prispe na cilj. Za piko na i pametna navigacija izračuna še predvidene stroške polnjenja za posamezen postanek.

Aerodinamika za večji doseg

EQE spada med najbolj aerodinamična vozila na svetu in po standardu WLTP zagotavlja do 654 kilometrov dosega. Tudi zaradi tristopenjske rekuperacije, katere intenzivnost lahko voznik uravnava z ročicami na volanu. Osnovne različice poganja sinhron elektromotor na zadnji osi z močjo 215 kW, zmogljivejše pa imajo pogon 4Matic z elektromotorjem na obeh oseh. Sistemska moč je pri najbolj zmogljivi izvedbi 460 kW, če pa je vozilo opremljeno z AMG DYNAMIC PLUS, je največja moč kar 505 kW.

V vozilo je, odvisno od različice modela, vgrajena baterija z neto zmogljivostjo 89 oziroma 90,6 kilovatne ure. Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) je mogoče z močjo do 11 kilovatov (opcijsko do 22 kilovatov), polnjenje z enosmernim tokom (DC) na hitrih polnilnicah pa omogoča, da se baterija od 10 do 80 odstotkov napolni v 30 minutah.

EQE SUV brezkompromisno postavlja mejnike na področju voznega udobja. Že v serijski opremi najdemo različne tehnologije in funkcije, namenjene zagotavljanju varnosti voznika in potnikov ter zmanjševanju tveganj v prometu. FOTO: Mercedes-Benz

Športno-terenski duh EQE SUV

Družina električnih vozil Mercedes-Benz vključuje tudi EQE SUV, ki združuje lastnosti električne limuzine EQE s prednostmi športne terenske zasnove kot so višji položaj sedenja, boljša preglednost, navdušujoče terenske zmogljivosti, širok nabor tehnologij in visoko zmogljiv električni pogonski sistem z dosegom do 590 kilometrov.

EQE SUV podobno kot njegov limuzinski brat ponuja številne sodobne tehnične rešitve na področju popolnoma električnih vozil in nadstandardno izkušnjo potovanja z avtomobilom. Ni pomembno, ali govorimo o inovativnem električnem pogonu, ki omogoča neslišne pospeške super športnikov, potovalnem udobju z zračnim vzmetenjem, ki je na ravni najdražjih limuzin, prostorskem udobju ali pa o tehniki in povezljivosti, izbranih materialih v notranjosti in dosegu, ki je zaradi izjemne aerodinamike tudi pri avtocestnih potovalnih hitrostih izjemen.

Tridimenzionalno razkošje

EQE SUV ima privlačno in sodobno oblikovano zunanjost, ki združuje športnost, eleganco in aerodinamičnost. Za vozilo EQE SUV lahko rečemo, da je raj premišljenega razkošja, zavitega v robustno, a prefinjeno karoserijo. Elegantno-dinamična oblikovna linija daje športnemu terenskemu vozilu inovativno estetiko, ki je podobno kot EQE na voljo v dveh različicah opreme – Electric Art in AMG Line.

Veliki zaslon je stilsko integriran v armaturno ploščo in predstavlja središče vozila, vozniku in potnikom pa omogoča izjemno uporabniško izkušnjo. FOTO: Mercedes-Benz

Sicer pa v EQE SUV najdemo številne tehnološke rešitve, ki jih poznamo že iz modelov EQE in razreda E. Tako je na primer EQE SUV v osnovi opremljen z dvema velikima sodobnima zaslonoma. Na voljo kot dodatna oprema pa je tudi zaslon Hyperscreen, 56-palčna sestavljanka iz treh zaslonov (dva v velikosti 31,2 centimetra in sredinski v velikosti 44,9 centimetra). Veliki zaslon je stilsko integriran v armaturno ploščo in je središče vozila. Z inteligentno prilagodljivo programsko opremo je povezan z vsemi komponentami vozila, vozniku in potnikom pa omogoča izjemno uporabniško izkušnjo, ki združuje udobje, povezljivost in intuitivno upravljanje.

Sodobni pomočniki Vozilo je lahko podobno kot EQE in razred E opremljeno s številnimi sistemi, ki izboljšajo varnost voznika in potnikov, med katerimi velja poudariti: ▪ Aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC s prilagajanjem hitrosti vožnje glede na vozno situacijo: vozilo lahko na podlagi prometnih informacij v živo prepozna kolono ali počasen promet in se nanj odzove, še preden se ga voznik zave. ▪ Aktivni sistem za nadzor pozornosti voznika: sistem uporablja različne senzorje, kot so senzorji v volanskem obroču, senzorji za zaznavanje hitrosti in senzorji za sledenje voznikovemu vedenju, kot so nagibi glave. Na podlagi teh podatkov sistem analizira vzorce voznikovega vedenja, da bi zaznal morebitne znake utrujenosti. ▪ Aktivni asistent za mrtvi kot z opozorilom za varovanje potnikov pri izstopu: ta funkcija lahko zmanjša nevarnost trka z drugimi udeleženci v prometu, npr. kolesarji. Aktivni asistent za mrtvi kot poleg tega, da nadzira mrtvi kot med vožnjo, deluje tudi, ko vozilo miruje. Voznika namreč lahko pri odpiranju vrat opozori na bližajoča se vozila, motorje ali kolesa. Sistem deluje tudi po tem, ko je motor ugasnjen, in sicer še tri minute. ▪ Inovativna svetlobna tehnologija Digital light s funkcijo projekcije: s pomočjo matrice LED-diod se lahko žarometi Digital light prilagajajo različnim prometnim situacijam in okoliščinam na cesti in poskrbijo za optimalno osvetlitev glede na gibanje drugih vozil, pešcev ali ovir na cesti. ▪ Aktivni asistent za doseg: nenehno preverja, ali bo vneseni cilj dosežen s trenutnim stanjem napolnjenosti akumulatorja. Če je stanje nizko in če sistem ne najde alternativne poti, pomaga aktivni asistent. V voznih programih COMFORT in SPORT svetuje menjavo v učinkovitejši vozni program in pošlje priporočilo največje hitrosti, s katero je mogoče prispeti na želeni cilj. ▪ Zračno vzmetenje AIRMATIC: ponuja izredno udobno vožnjo tudi na zahtevni podlagi. Prilagodljivi blažilni sistem se prilagaja vsakemu kolesu posebej in zagotavlja osnovo za sproščeno in udobno potovanje. Za povečanje oddaljenosti od tal je raven vozila mogoče dvigniti za do 30 mm. Poleg programa DYNAMIC SELECT ECO, COMFORT, SPORT in INDIVIDUAL imajo modeli s štirikolesnim pogonom tudi program OFFROAD za terensko vožnjo. ▪ Tehnologija »prozornega motornega pokrova« za suvereno manevriranje in varno obvladovanje ovir – tudi na težkih terenih: omogoča prikaz navideznega pogleda pred sprednjim delom vozila, vključno s položajem koles in volana. Vse vozne informacije, ki so pomembne za terensko vožnjo, je mogoče enostavno spremljati na osrednjem digitalnem zaslonu.

Modelu EQE SUV izjemne lastnosti zagotavlja inovativen električen pogonski sklop. FOTO: Mercedes-Benz

Inovativna baterijska programska oprema je plod Mercedesovega lastnega znanja in omogoča posodobitve over-the-air, ki bodo poskrbele za nenehno optimalno delovanje baterije v njenem celotnem življenjskem obdobju. Zaradi napredne litij-ionske baterije z veliko gostoto pa je mogoče z enim polnjenjem prevoziti do 590 kilometrov (WLTP), in to kljub veliki moči do 460 kW. Zmogljivost baterije, ki je na voljo uporabniku, znaša 90,6 in ima 10-letno garancijo oziroma do 250.000 prevoženih kilometrov.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import.