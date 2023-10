Vozila morajo biti zavarovana, kako pa je s tovorom?

V Evropski uniji se več kot polovica tovora prevaža po cestah, kjer pa je tovor izpostavljen tudi prometnim nesrečam. Podjetja se znajdejo pred dilemo, kaj storiti – ga zavarovati ali izbrati drugo obliko transporta?

Zanimalo nas je tudi, katera vrsta transporta blaga je najbolj varna s stališča zavarovalnic. V tej enačbi je seveda veliko spremenljivk. Zavarovalniška ocena varnosti transporta blaga se lahko razlikuje glede na vrsto tovora, pot transporta, kakovost prevoznikov in druge dejavnike. Vendar nekatere splošne smernice o tem, kateri načini prevoza so običajno bolj varni za tovor, držijo za ves svet.

Pomorski transport navadno velja kot eden najvarnejših načinov prevoza za večino vrst tovora. Pomorski prevozniki so dobro opremljeni za zaščito tovora pred zunanjimi vplivi, kot so vremenski pogoji, in imajo stroge varnostne standarde. Letalski transport je zelo hiter in zanesljiv način prevoza, kar zmanjšuje tveganje za izgubo ali poškodbo tovora zaradi časovnih zamud. Vendar pa je pogosto dražji od drugih načinov prevoza, poleg tega je manj primeren za nekatere vrste tovora, kot so krhki ali nevarni predmeti, saj ti zahtevajo posebno pozornost/ravnanje. A tudi za kopenski transport, tako cestni kot železniški, velja, da lahko zagotovi dobro kontrolirane pogoje za prevoz tovora. Varnost tovora je tako odvisna od kakovosti prevoznika in upoštevanja varnostnih standardov. Strogo statistično gledano je cestni transport bolj izpostavljen prometnim nesrečam, medtem ko je železniški transport tipično bolj stabilen in predvidljiv.

Upoštevati vse dejavnike tveganja

Pri izbiri načina transporta velja zato upoštevati vse njegove vidike, kot so vrsta tovora, razdalja, časovni okviri, stroški in specifične potrebe naročnika, poleg tega tudi sklenitev ustreznega zavarovanja. Natančna ocena in upoštevanje tveganj sta ključna za zaščito tovora med prevozom. Gre tudi brez zavarovanja, a je spanec lastnika tovora bistveno mirnejši, če zanj sklene ustrezno zavarovanje. Zavarovalnice na tem področju nudijo dve vrsti zavarovanj: zavarovanja tovora med prevozom (kargo) in zavarovanje prevozniške odgovornosti.

»Velja poudariti, da je pri zavarovanju tovora med prevozom nujno, da podjetja in posamezniki razumejo svoje specifične potrebe in tveganja. To najlažje naredijo v sodelovanju s strokovnjaki za transportna zavarovanja, ki bodo lahko individualno ocenili potrebe in svetovali o najboljših rešitvah za zavarovanje tovora v konkretnem primeru,« pojasnjuje Sebastjan Podbregar iz službe transportnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav in dodaja: »Najpomembneje je, da se vse podrobnosti o zavarovanju tovora jasno določijo v zavarovalnih pogodbah in se tako preprečijo morebitni nesporazumi.«

Tovor med prevozom in prevozniška odgovornost

Tovor je danes mogoče zavarovati za skorajda vse možne primere nezgod in poškodb. T. i. kargo zavarovanja že vsebujejo kritje osnovnih rizikov, pri čemer so krite škode, ki nastanejo izključno kot posledica prometne ali elementarne nesreče, požara ali eksplozije, neizročitve ali tatvine tovora in višje sile. Lastnik tovora lahko izbere tudi kritje vseh rizikov, pri čemer so krite vse škode, razen tistih, ki so izrecno izključene – na primer škode zaradi običajne izgube ali loma, škode zaradi zlega namena ali grobe malomarnosti, škode, ki jim je tovor v času prevoza podvržen zaradi svojih naravnih lastnosti in škode zaradi neprimernega ravnanja pošiljatelja ali prejemnika.

Lastnik, prevoznik ali pošiljatelj pa si lahko za doplačila omisli tudi kritje specialnih rizikov: krite so škode, ki nastanejo kot posledica naravnih lastnosti tovora – npr. žužkavost, rja, zmrznitev, odmrznitev ipd. Zavarovati je možno tudi tveganje vojnih rizikov pri pomorskem ali letalskem prevozu in stavkovne rizike pri vseh vrstah prevoza tovora. Kot so nam pojasnili, za zavarovalnico šteje, da je tovor na prevozu od trenutka, ko se začne nakladanje na prevozno sredstvo v odpremnem kraju, pa vse do trenutka, ko se razloži s prevoznega sredstva v namembnem kraju.

Zavarovanje tovora (kargo zavarovanje) navadno sklene oseba, ki ima premoženjski interes na tovoru – npr. lastnik tovora, v njegovem imenu pa lahko to stori tudi špediter, prodajalec ipd. Zavarovanje odgovornosti za tovor lahko sklene prevoznik. Čeprav zavarovanje odgovornosti za škodo na tovoru v evropskih državah ni obvezno (razen v Nemčiji), je močno priporočljivo za vse, ki tovor prevažajo v cestnem prometu. Na podlagi prevozne pogodbe je namreč prevoznik dolžan s tovorom, ki ga prevzame na cestni prevoz, ravnati kot dober gospodar in ga mora iz enega kraja v drugega prepeljati brez zamude in v takem stanju, kot ga je prevzel na prevoz. Z ustreznim zavarovanjem pa se zavaruje pred posledicami nepredvidenih dogodkov med prevozom tovora, ki mu je bil zaupan.

Zavarovanj tovora iz leta v leto več

Stroški zavarovanja tovora med prevozom se lahko zelo razlikujejo, saj so odvisni od več dejavnikov, kot so vrednost in vrsta tovora, relacija in način prevoza, škodno dogajanje, pa tudi morebitna soudeležba zavarovanca ob škodi. Podobno kot pri vseh vrstah zavarovanj je tudi pri zavarovanju tovora in zavarovanju odgovornosti prevoznika cilj najti najboljše razmerje med premijo in zavarovalnim kritjem glede na potrebe/lastnosti tovora. Najugodnejše premije so za tovor, ki je izpostavljen manjšim tveganjem (na primer zaradi boljše zaščite z ustrezno transportno embalažo, zaradi dodatnih protivlomnih elementov, zaradi dodatnega nadzora …), najdražje pa za tovor, ki je občutljiv na poškodbe ali krajo. Zavarovanje prevozniške odgovornosti podraži tudi »slaba zgodovina« prevoznika – zavarovanci z veliko škodami imajo višje zavarovalne premije.

V preteklosti je veljalo, da so k zavarovanju tovora bila bolj nagnjena podjetja, ki prevažajo dragocen tovor, saj je njihovo tveganje za velike finančne izgube višje. Tovrstna zavarovanja tovora so bolj pogosta v nekaterih panogah, kot so farmacevtska, avtomobilska in tehnična. Zadnja leta se za zavarovanje vse pogosteje odločajo še podjetja, ki so v preteklosti doživela izgube ali poškodbe tovora, da bi se zaščitila pred ponovnimi težavami, prav tako pa tudi podjetja, katerih tovor vključuje krhke ali občutljive predmete.

»Večja podjetja imajo praviloma večje logistične in finančne vire za upravljanje tveganj, zato se lahko za zavarovanje tovora odločijo pogosteje kot manjša podjetja,« so nam še pojasnili v Zavarovalnici Triglav.