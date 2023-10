Nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

Medijska hiša Delo bo že sedmo leto zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat pod naslovom Vrednote poslovanja – temelj trajnostnega razvoja, podelila prestižni kipec na gala dogodku 9. novembra na Brdu pri Kranju.

Na prireditvi bomo predstavili vseh deset nominirancev, kipec pa bo prejelo podjetje, ki ga bo izbrala strokovna komisija. Lani ga je prejelo podjetje Zebra BI iz Ljubljane, leta 2021 podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 Polycom iz Škofje Loke in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.

Tudi letos bodo svojega favorita z glasovanjem na spletu lahko izbirali tudi bralci na: bralci.delo.si/glasovanje-podjetniske-zvezde-2023. Izbrano podjetje bo na prireditvi prejelo tudi posebni kipec. Bralci so lani za svojo zvezdo izbrali podjetje Kronoterm, leta 2021 podjetje Adria Dom iz Črnomlja, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.

V minulih tednih smo tako v časopisu Delo kot na spletu predstavili vseh deset nominiranih malih in srednje velikih podjetij, izbranih na podlagi podatkov, ki jih je pripravil strokovni partner projekta, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Danes pa smo za lažjo izbiro pripravili kratke predstavitve vseh nominirancev po abecednem vrstnem redu. Članki o podjetjih so dostopni na spletni strani https://www.delo.si/dpc-podjetniske-zvezde/.

Nominirana podjetja po abecednem vrstnem redu: CARETRONIC CHIPOLO DOCENTRIC INFOMEDIJI LUMAR RLS ROTO STATUS TENZOR ZZI

Zmagovalca, ki bo prejel naziv Delova podjetniška zvezda 2023, bo izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, državni sekretar, pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, namestnica direktorja sektorja finančnega svetovanja in vodja trženja v Generali Investments mag. Mojca Marija Pregelj, lanska Delova podjetniška zvezda Andrej Lapajne iz podjetja Zebra BI in predstavniki uredništva.

Naši nominiranci so podjetja, ki so razvojno in izvozno naravnana, inovativna in razvijajo trajnostno naravnane poslovne strategije, storitve in izdelke ter se obenem zavedajo pomembnosti vlaganja v digitalizacijo.