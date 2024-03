Športniki na dobrodelnem kolesarjenju z Markom Balohom

Ultramaratonski kolesar Marko Baloh je v petek na 18. dobrodelnem kolesarjenju v Športnem centru Millenium v BTC Cityju Ljubljana v družbi kolesarskih navdušencev in vrhunskih slovenskih športnikov kar 12 ur premagoval kolesarske kilometre. S tem je zbiral sredstva za nakup paketov sadja in zelenjave za družine v stiski.

Skupaj so na dogodku zbrali sredstva za nakup kar 50 paketov, donacije pa preko platforme Truhoma zbirajo še vse do 12. aprila, so sporočili iz družbe BTC.

Dobrodelno kolesarjenje z Markom Balohom. FOTO: Studio Bomba

Na dogodku so ljubitelji kolesarjenja skupaj prevozili kar 472 kilometrov. Med udeleženci so bili tudi številni uveljavljeni slovenski športniki in športnice, kot so Timi Zajc, Žak Mogel, Robert Kranjec, Štefan Hadalin, Mitja Petkovšek, Samo Jeranko, kolesarke Kolesarskega društva Rog in drugi.

»Slovenski ekstremni kolesar na dolge razdalje Marko Baloh, ki je pobudnik tega že tradicionalnega športno-dobrodelnega dogodka, je poleg številnih prekolesarjenih dobrodelnih kilometrov v ŠC Millenium, osvojil svetovne rekorde in najvišje tekmovalne stopničke s kolesarjenja na dolge razdalje. Na tokratnem dobrodelnem kolesarjenju je s povprečno hitrostjo 39 kilometrov na uro prevozil kar 472 kilometrov in premagal 2490 višinskih metrov. Med poganjanjem koles je porabil 8300 kcal.«

Skupaj so na dogodku zbrali sredstva za nakup kar 50 paketov, donacije pa preko platforme Truhoma zbirajo še vse do 12. aprila. FOTO: Studio Bomba

Dobrodelnega kolesarjenja se je udeležili tudiizvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC, in ob tem izpostavil: »Tako šport, še posebej kolesarjenje, kot tudi družbena odgovornost imata posebno mesto v družbi BTC. V okviru naših družbeno odgovornih aktivnosti, ki jih razumemo kot vračanje družbi in prispevanje k lepši prihodnosti za vse, namreč vsako leto podpremo več kot 130 organizacij, posameznikov in dogodkov z različnih področij. Ponosni smo, da je med njimi že tradicionalno tudi dobrodelno kolesarjenje z Markom Balohom v našem Športnem centru Millenium, in da je dogodek potekal tudi v letošnjem, za nas še posebej jubilejnem letu, ko poleg četrt stoletja Milleniuma obeležujemo tudi 70 let delovanje družbe BTC.«