Timi Zajc: Nekaj dni me bo še bolelo, ni pa nič hujšega

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc, ki je v soboto grdo padel na ekipni tekmi pri skoku prek 240 metrov, se je danes kot gledalec udeležil sklepnega dejanja sezone v Planici. Obenem je potrdil, da bo po padcu hitro okreval in da ne gre za hujšo poškodbo.

»Vse je v redu. Nič ni zlomljeno. Nekaj dni me bo še bolelo, ampak dejansko ni ničesar hujšega,« je slovenskim novinarjem zaupal Zajc.

Svetovni prvak z velike naprave na lanskem domačem SP v Planici se je udeležil tudi slovesa Petra Prevca od aktivnega športa in domačega občinstva.

»Manjkal mi bo vzornik. Bilo je zelo lepo in imam ta privilegij, da sem bil del tega dogodka v Planici. Vprašanje, če bo še kdaj tako,« je dejal 23-letni skakalec, dolga leta tudi Prevčev sostanovalec na pripravah in tekmovanjih ter priznal, da so se mu orosile tudi oči.