Za Dončića pripravljenih rekordnih 346 milijonov dolarjev

Plačni sistem v ligi NBA je sila zapleten, predvsem ko govorimo o najvišjih možnih zneskih, ki jih košarkarji lahko dobijo v svoji pogodbi. Luka Dončić je v noči na sredo izpolnil še enega od pogojev in bo naslednje poletje lahko podpisal novo 5-letno pogodbo z Dallas Mavericks, ki bo veljala od poletja 2026 naprej, prinesla pa mu bo kar 346 milijonov dolarjev.

Številko je razkril strokovnjak za plačno kapico v ligi NBA Bobby Marks, ki dela za mrežo ESPN. Dončić bi s to pogodbo postal prvi košarkar v zgodovini, ki bi prejel več kot 70 milijonov evrov letno. Zakaj je bila tekma z Golden Statom pomembna? Z njo je Dončić presegel mejo 65 odigranih tekem in bo lahko izbran v eno od All-NBA najboljših peterk sezone, nobenega dvoma ni, da bo Luka pristal kar v prvi.

S tem bo izpolnil ključni pogoj za supermax pogodbo. Zakaj jo lahko podpiše šele naslednje poletje? Takrat bo v ligi igral že sedem sezon, kar je drugi pogoj, saj ta pogodba lahko pripade le veteranom v ligi NBA. Številka je osnovana na predpostavki o gibanju (navzgor) plačne kapice v prihodnjih sezonah, o tem Marks, ki je eden najboljših strokovnjakov na tem področju, ve zelo veliko.

Dončić in Jaylen Brown - bodoči in aktualni rekorder v dvoboju. FOTO: David Butler/Reuters

Dončić bo tako precej presegel trenutnega rekorderja Jaylena Browna, ki bo v petih letih pri Bostonu zaslužil 304 milijone dolarjev. Seveda bi Dallas lahko Dončiću ponudil tudi manj denarja, a se to gotovo ne bo zgodilo, saj si v Teksasu predvsem želijo, da Dončić ne bi počakal na konec veljavne pogodbe in za manj denarja odšel kam drugam. Denimo v New York ali Los Angeles, kjer bi z dodatno medijsko izpostavljenostjo izgubljene milijone hitro nadoknadil.

