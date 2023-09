Pogledali bomo v zdravstvo prihodnosti

Medijska hiša Delo bo danes s konferenco na GZS zaokrožila večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2023: Pogled v zdravstvo prihodnosti.

Udeležence bo v imenu organizatorja pozdravil Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, v imenu soorganizatorja Igor Zorko, podpredsednik GZS in predsednik sekcije eZdravje pri Združenju za informatiko in telekomunikacije, v imenu programskega partnerja konference pa Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve (ISR).

Vidiki zdravstva prihodnosti

Osrednji govornik bo dr. Stefan Buttigieg, specialist za medicino javnega zdravja na ministrstvu za zdravstvo na Malti. Sledil bo prvi panel, na katerem bo Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, s sogovorniki odprla temo o petih vidikih zdravstva prihodnosti. Udeleženci tega panela so Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine in direktor bolnišnice Topolšica, Urška Močnik, direktorica doma upokojencev Idrija, Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica in Zveze pacientov, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve Osebne zavarovalnice, ter prof. dr. Petra Došenović Bonča, izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kako zaupamo digitalni tehnologiji

Sledile bodo samostojne predstavitve, ki jih bodo imeli Eva McLellan, generalna direktorica Rocheja Slovenija, Preben Terp-Nielsen, glavni izvršni direktor skupine Abena, in Alenka Umek, vodja stebra javna naročila v zdravstvu MedTech Slovenija.

Na zadnjem panelu na temo (Ne)zaupanja človeka v digitalno tehnologijo pa bo moderatorka Tjaša Sobočan, svetovalka ministrici za digitalno preobrazbo, razpravljala z dr. Radom Pišotom, direktorjem ZRS Koper, Tomažem Gornikom, direktorjem podjetja Better, Janezem Bernikom, vodjo strateških partnerstev v Roche Slovenija, Prebnom Terp-Nielsnom, glavnim izvršnim direktorjem skupine Abena, ter dr. Aido Kamišalić Latifić, državno sekretarko na ministrstvu za digitalno preobrazbo.