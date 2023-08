Spodbujanje k aktivnemu življenjskemu slogu

Zdrav in aktiven način življenja je ključnega pomena za zdrav razvoj človeka in preprečevanje bolezni. In najnovejše študije so pokazale, da lahko zdravje ohranjamo že z nekaj tisoč koraki na dan.

Dolgo časa je veljalo, da je 10.000 korakov na dan način za to, da ostanemo zdravi, najnovejša analiza 226.000 ljudi po vsem svetu pa je pokazala, da koristi prinaša že manj kot 5000 korakov. Predčasno smrt iz kateregakoli razloga lahko preprečimo že z opravljenimi 4000 koraki na dan, je poročala STA. Nezadostna telesna aktivnost je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije četrti najpogostejši vzrok smrti na svetu.

Raziskovalci medicinske fakultete v Lodzu na Poljskem in medicinske fakultete na univerzi Johns Hopkins v ZDA so ugotovili, da že več kot 2300 opravljenih korakov prinaša koristi za srce in krvne žile. Vsakih tisoč korakov več nad 4000 koraki dnevno pa zmanjša tveganje za zgodnjo smrt za 15 odstotkov. Po ugotovitvah hoja koristi vsem ljudem ne glede na starost in spol ter to, kje živijo. Največ koristi od hoje pa imajo mlajši od 60 let. Seveda je treba spremeniti tako življenjski slog, prehrano in telesno aktivnost. Že samo sprehod do trgovine namesto vožnje z avtomobilom ali pa izstop iz avtobusa nekaj postaj prej lahko prinese dobro spremembo vsakemu.

Ozaveščanje na vseh ravneh

Podjetja z različnimi prijemi spodbujajo k aktivnemu življenjskemu slogu ter hkrati tudi na različne načine osveščajo o pomenu uravnotežene in zdrave prehrane. Tako je skrb za zdravje zaposlenih zelo pomembna tudi za podjetje dm drogerie markt. »Za zdrav in aktiven način življenja skrbimo s številnimi usposabljanji in video vsebinami, s katerimi podpiramo dobre odločitve zaposlenih. Naše sodelavke in sodelavci sodelujejo pri dm aktivnem odmoru – telovadbi, na voljo pa jim je tudi platforma Vaja na dan s primeri ogrevanja in vadbe na delovnem mestu. Poleg učinkovite komunikacije med sodelavci, pri katerih se spodbuja izražanje svojega lastnega mnenja, skrbimo za strokovno podporo ter psihološko pomoč, ki pa je le ena od oblik podpore v primeru stisk ali izzivov,« pojasnjujejo svoje aktivnosti na tem področju v podjetju dm.

In dodajajo, da o zdravem načinu življenja ozaveščajo sodelavce, kupce in poslovne partnerje ter spodbujajo k aktivnostim tudi s svojimi projekti in kampanjami. »Med najbolj priljubljenimi je zagotovo največji ženski športni dogodek v Sloveniji, dm tek za ženske, ki se ga vsako leto udeleži več tisoč udeleženk iz vse Slovenije. Vsako leto prav tako pripravljamo kampanje ozaveščanja, letošnje so to na primer kampanje Žensko zdravje, Pink oktober, Movember.«

Že več kot 2300 opravljenih korakov prinaša koristi za srce in krvne žile. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zdrav življenjski slog je, kot navajajo, vtkan tudi v ponudbo ekoloških izdelkov s področja prehrane – na primer lastna blagovna znamka dmBio, ki »s svojim vedno večjim prodajnim programom kupcem nudi bogato izbiro ekoloških izdelkov in ki je ena najbolj priljubljenih znamk na področju ekološke prehrane pri nas«.

Štiri dimenzije trajnostne naravnanosti

Dandanes so potrošniki zelo osveščeni, zato jih tudi zanima, kaj se v podjetju dogaja na področju trajnosti, da se tako lažje odločajo pri svoji nakupni odločitvi. Na vprašanje, kako vse se kaže trajnostna naravnanost v podjetju dm, pa odgovarjajo, da je eden od treh gradnikov dm filozofije, ki je nespremenjena že od samih začetkov podjetja, ki letos praznuje 30 let – poleg tega, da presegajo pričakovanja in želje kupcev ter da dajejo sodelavcem možnosti za razvoj –, tudi zaveza, da želijo kot kolektiv delovati družbeno odgovorno in predstavljati zgled v okolju. To pa je tesno povezano s trajnostjo, ki zanje ni le korporativni cilj, temveč del njihove samopodobe.

»Trajnost razumemo v štirih dimenzijah. Gospodarski, ekološki in socialni vidik, ki ga tudi druga podjetja vedno pogosteje izpostavljajo, dopolnjuje v dm kulturni vidik. Posebej skrbimo za našo kulturno zavezo, s katero smo že več let vključeni v družbo in jo želimo pozitivno (so)oblikovati. Kultura podjetja in ozaveščanje sta ključna za vsak trajnostni razvoj: ozaveščanje zagotavlja zagon, spodbuja razmislek o trajnostnem ukrepanju in motivira ljudi, da prevzamejo osebno odgovornost. Pojem odgovornosti pa razumemo v širšem smislu: odgovornost do ljudi in okolja, odgovornost pri ravnanju z energijo in viri, zavezanost k nenehnemu izboljševanju energetske učinkovitosti. Pozorni smo pri zasnovi prodajnega programa, različnih ukrepih na področju okolja in virov, ravnanju z zaposlenimi ter družbeni odgovornosti, za katero si dm prizadeva vsak dan.«

In ob tem pojasnijo, da za zaposlenega to pomeni tudi, da na primer izklaplja luči, ki jih ne potrebuje, da tiska le dokumente, ki jih resnično potrebuje, da je pozoren na temperaturo v prostoru, da izklaplja električne naprave, ki niso v uporabi, da je izključeno gretje v prostorih, ki se ne uporabljajo, in podobno.

Izobraževanja v sklopu lastne dm akademije

Zaposleni v podjetju dm se na področju energetske učinkovitosti, trajnostnega razvoja, upravljanja z energijo, trajnostne prihodnosti, krožnega gospodarstva, okoljsko nevtralnih znamk in digitalne transformacije ves čas lahko izobražujejo v sklopu Akademije za osebni razvoj in drugih oblik izobraževanj, ki jih razvija resor Razvoj kadrov.

»Pohvalimo se lahko s številnimi projekti, ki spodbujajo aktiven angažma zaposlenih na področju trajnostne naravnanosti. Razvoj kadrov, ki skrbi za dm akademijo, pripravlja Trajnostne impulze, s katerimi ozavešča zaposlene o pomenu zdrave prehrane, okolju prijazne mobilnosti in vsakodnevnih možnostih ponovne uporabe oziroma krožnega gospodarstva. Vsako leto pripravljamo trajnostne izzive, ko zaposlene povabimo, da se posamezno ali v skupinah organizirajo za bolj zdravo, planetu in telesu prijazno prehrano (na primer vegansko in ekološko), preizkusijo čim bolj trajnostne oblike mobilnosti, iščemo možnosti krožne uporabe oblačil in drugih izdelkov (izmenjava, upcycling), ozelenimo pisarne itn.«

dm je prvo podjetje v Sloveniji, ki ponuja izobraževanje za drogeriste, in prvo, ki ima zaposlenih že 76 dm drogerijskih specialistov, od tega 42 z nacionalno poklicno kvalifikacijo drogerist. Zaposleni se v sklopu dm akademije za drogeriste izobražujejo tudi na področju trajnosti, in sicer v sklopu številnih vsebin. S trajnostjo se na dm akademiji ukvarjajo tako na področju ekološke prehrane in veganskih receptov, naravnih kozmetičnih sestav in trajnostne embalaže, trajnost pa sega tudi na področje gospodinjskih drogerijskih izdelkov, na primer naravnih čistil, posameznih znamk dobaviteljev in nenazadnje na področje uspešnega svetovanja in komunikacije s strankami.

Vsi zaposleni pa bodo v oktobru in novembru, kot še napovedujejo, sodelovali v mednarodnih tednih zdravja, letos s sloganom Moja pot do boljšega zdravja, v okviru katerih bodo organizirali delavnice, seminarje in druge aktivnosti na temo telesnega, duševnega in socialnega zdravja. Med drugim bodo trajnostne aktivnosti zaposlenih pretvorjene v darila za humanitarne organizacije.

Zmanjševanje okoljskega odtisa

Okoljski odtis v dm zmanjšujejo predvsem z manjšim ogljičnim odtisom, torej količino izpustov CO 2 in drugih toplogrednih plinov, ki so tudi posledica vse večje globalne porabe energije. »V dm imamo jasno energetsko politiko, z določenimi cilji izboljšanja energetske učinkovitosti podjetja, ki vsebuje tako informiranje, usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih. Med drugim smo v procesu pridobivanja standarda ISO 50001, ki je le posledica vseh naših prizadevanj v smeri energetske učinkovitosti.«

In kot še pojasnjujejo, je na ravni neposrednih emisij podjetja tako, da vse njihove trgovine, sedež podjetja in skladišče uporabljajo zeleno energijo. Emisije zaradi porabe električne energije zmanjšujejo s posebno pozornostjo, ki jo posvečajo opremi njihovih trgovin z energetsko učinkovitimi gradbenimi tehnološkimi sistemi in energetsko varčno LED-razsvetljavo.

»Do konca letošnjega leta bomo imeli že deset sončnih elektrarn in več kot 40 stiskalnic za karton in papir, s katerimi zaposleni zmanjšujejo volumen odpadnega papirja že tam, kjer nastaja, in s tem zmanjšujejo število prevozov, potrebnih za odvoz odpadkov. Zelo si prizadevamo, da so naše logistične poti kar se da racionalne, smotrne in premišljene – za to skrbijo izjemno usposobljeni strokovnjaki za logistiko, ki optimizirajo dostavo naročil inizkoriščenost tovornjakov. Tudi področju odpadkov posvečamo posebno pozornost, predvsem v smeri, da odpadki ne nastajajo, ne le, da jih ustrezno recikliramo. Na ta način lahko ustrezno prispevamo k zmanjšanju izpustov CO 2 .«

Pri posrednih emisijah zaradi proizvodov pa si že od samih začetkov podjetja prizadevajo, da strankam nudijo možnost izbire – za bolj trajnostne, okolju prijaznejše rešitve. »V zadnjih letih je število izdelkov brez mikroplastike, z minimalnim deležem nereciklirane embalaže in tako imenovanih klimatsko nevtralnih znamk vedno več. Poseben poudarek je na dm znamkah, vendar pa smo tudi pri izdelkih svojih poslovnih partnerjev pozorni na trajnostne poslovne prakse in varstvo okolja.«

In dm je, kot poudarjajo, že leta 2014 iz lastnih izdelkov odstranil vse plastične mikrodelce. »V zadnjih letih se je najbolj priljubljena znamka Balea zelo uspešno otresla bremen netrajnosti: trenutno se ponaša z reciklirano embalažo, veganskimi formami, visokim deležem sestavin naravnega izvora, skrbno rabo virov pri proizvodnji, predvsem vode in odpadnih voda, ter zmanjševanju izpustov CO 2 . Trenutno je v sedmih trgovinah na voljo polnilnica za detergente, s čimer kupce usmerjamo v bolj trajnostno odločanje in zmanjšanje količine plastike v okolju – izbirajo lahko med različnimi detergenti za ročno pomivanje posode in detergenti za pranje perila.«

Prepoznavne zelene oznake izdelkov

In kako lahko potrošniki prepoznajo okoljsko nevtralne izdelke? Pri nakupovanju nas namreč pogosto zmede velika količina dodatnih informacij na izdelkih, saj se vedno pogosteje na izdelkih pojavljajo dopolnilne oznake, kot so Blue Angel, The Nordic Swan, Green Seal, Demeter in druge.

»Da bi kupcem olajšali prepoznavanje izdelkov, ki izpolnjujejo vse naše ekološke zahteve, in so resnično preverjenega porekla in kakovosti, smo uvedli zelene oznake – zelene etikete, ki jih na naših policah takoj opazite. S tem strankam omogočamo lažje krmiljenje med okolju prijaznimi izdelki ter dajemo možnost, da se zavestno odločijo za trajnostne in naravne izdelke. Če poenostavimo: vsak izdelek, ki ima vsaj eno od oznak, ki zagotavljajo prijaznost do okolja (EU Ecolabel, Blue Angel, TCO Certified, ECO Cert, EKO oznaka, Demeter, Bio Austrija itd.), je na naši polici označen z zeleno oznako, prepoznamo ga torej po zeleni cenovni etiketi,« še podrobneje razložijo v podjetju dm.